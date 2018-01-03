Цель акции – не допустить происшествия с людьми на водных объектах во время праздников.
Акция началась 3 января и продолжится до конца новогодних каникул. Отмечается, что традиционно на январских выходных многие отправляются на рыбалку, катаются на коньках и лыжах или снегоходах.
"На водоемах, где чаще всего люди рыбачат, будет организовано дежурство спасателей, на туристических базах с отдыхающими будут проведены разъяснительные беседы о правилах безопасного поведения на реках и озерах зимой", — сообщается на сайте регионального МЧС.
Кроме спасателей к профилактической работе будут привлекаться сотрудники правоохранительных органов, представители местной власти, организаций, ведомств.
Также пройдут занятия и инструктажи на базах отдыха, расположенных вблизи водоемов, организовывать информационно-разъяснительную работу с населением, инспектировать места массового выхода рыбаков и выезда техники.
В Алтайском крае профилактическими мероприятиями будет охвачено 23 туристические базы отдыха, 330 возможных мест выхода людей и выезда техники на лед. Спланирована работа более 200 патрульных групп.
Сегодня в Алтайском крае действует четыре ледовые переправы:
р. Обь – Каменский район (г. Камень-на-Оби – пр. Островная, грузоподъёмность 8 тонн);
р. Обь – Быстроистокский район (с. Быстрый Исток — с. Акутиха, 3 тонны);
р. Обь – Усть-Пристанский район (с. Вяткино — с. Клепиково, 10 тонн);
р. Обь – Усть-Пристанский район (. Усть-Чарышская Пристань – с. Чеканиха, 10 тонн).
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