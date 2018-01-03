Трагедия произошла на юге Мексики. Огромная рептилия напала на ребенка и утощила его под воду, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление сил гражданской обороны штата Оахака.
Происшествие случилось 1 января. Семья отдыхала на одном из речных пляжей города Пинотепа-Насьональ. Крокодил неожиданно выскочил из воды, схватила 12-летнего подростка и утащил в одну из лагун.
Ребенка ищут спасатели и добровольцы. По сообщению властей, поиски мальчика продолжатся до тех пор, пока ребенка не обнаружат.
Комментарии