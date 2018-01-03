Сергей Лазарев старается не рассказывать, а тем более не показывать, широкой общественности подробности своей личной жизни. Певец два с половиной года скрывал, что стал отцом.
Даже когда Лазарев признался, что у него есть сын, артист не показывал лица ребенка. Подписчики могли видеть фотографии, где ребенка снимали со спины, так, чтобы не было видно лица.
Но накануне Нового года Сергей Лазарев, видимо, решил поделиться в инстаграме фото, где видно лицо малыша.
"Спасибо за все моей семье и моему любимому сыну Никите. Настало время мне его вам показать, так как он уже совсем большой. И я так им горжусь и люблю! Желаю всем добра, мира, здоровья, пусть в ваших семьях все будет благополучно", — подписал снимок певец.
Комментарии
Красавчики...
Так он же заднеприводной, откуда?
.01.2018 12:02
Директор СССР
Так он же заднеприводной, откуда?
деньги сейчас решают всё, берётся свеженькая яйцеклетка от знакомой девушки например, его биоматериал, в клинике их соединяют и вкладывают этот наборчик в сурмаму, вуаля через девять месяцев рождается ребёнок на заказ
ps правда сын на Лазарева вообще не похож
это точно интересно российскому народу? какой то парень с ребенком это конечно прекрасно... но у меня по соседству таких много... зачем еще на этого смотреть