Эксперты прогнозируют, что в 2018 году стоимость самых популярных марок бензина — АИ-92 и АИ-95 — и дизельного топлива, может вырасти в среднем на три рубля.
"Акцизы на моторное топливо уже повышены: на 50 копеек за литр с 1 января. И еще на столько же они вырастут с 1 июля. Соответственно, закладываем эту сумму в стоимость бензина и дизеля. Плюс годовая инфляция в пределах 4 процентов. Если считать от 40 рублей, то прибавим еще полтора с лишним рубля инфляционных. Максимально цены на популярные марки бензина могут увеличиться рубля на три. Но к 50 рублям за литр они вряд ли приблизятся. Экономических предпосылок к этому нет", — говорит автоэксперт Игорь Моржаретто Российской газете.
Ставки акцизов на бензин уже выросли на 50 копеек за литр. Второе повышение цен ожидается с 1 июля. Сумма та же — 50 копеек. Ставка акцизов на бензин экологического класса 5 поднялась на 10,7 процента — до 11 213 рублей за тонну. В середине года она увеличится до 11 892 рублей за тонну.
Отмечается, что ФАС дает другой прогноз — рост в пределах инфляции.
Комментарии
Можно смотреть бесконечно на три вещи - как течёт вода, как горит огонь, и как путеноиды повышают акцизы на бензин.
Хорошо, что нам все разъясняют, поясняют и растолковывают. Во многих развитых странах мира рабочий люд влачит полунищенское существование. А у нас заботятся о россиянах.
Ну наконец то дождались повышения... а вот в декабре каждую неделю рсортенфть на 10-15 копеек цены поднимало без этих вот повышений акцизов и прочих радостей... ну радуемся господа- голосуем дальше за повышение цен...