Издатели Playboy хотят отказаться от выпуска печатной версии известного мужского журнала.
По сообщению ТАСС, в последние годы печатная версия известного журнала была убыточной, а его тираж сократился в несколько раз.
Одним из важных источников доходов являлись сделки по передаче прав на использование бренда другим фирмам. Например выпускается различная продукция с фирменным логотипом или об использовании слова "Playboy" в названиях ночных клубов или казино.
Окончательное решение об отказе печатной версии мужского журнала еще принято
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Окончательное решение об отказе печатной версии мужского журнала еще принято
варианты:
- уже принято
- еще не принято
- хз когда примут