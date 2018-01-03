Столкновение двух автомобилей произошло на 84 км трассы Р-256 "Новосибирск-Барнаул" 2 января около 21.00, сообщает сайт ГУ МВД России по Новосибирской области.
По предварительной информации, 46-летний водитель, управляя автомобилем "ВАЗ-21011" двигался в сторону Черепаново. Он совершил столкновение с автомобилем "МАЗ", который в двигался попутном направлении.
В результате аварии от полученных травм пассажиры "ВАЗа" скончались на месте. Жертвами аварии стали женщина 35 лет и двухлетняя девочка.
Водитель и пассажиры "ВАЗ" (27-летняя женщина, 43-лений мужчина, а также малолетние дети в возрасте 2 лет и 10 месяцев) с травмами различной степени тяжести доставлены медицинское учреждение.
Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
По факту ДТП проводится проверка доследственная проверка. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.
Комментарии
Это жесть полную машину детей набить и бухим зимой по трассе поехать!
Редакторы, ну вы хоть информацию как уточняйте! Из вашей публикации выходит что в ВАЗ21011 ехало 7 человек, из которых было трое детей и, внимание, целых два водителя, один из которых погиб.
К 46- ти летнему алкашу сели в машину 35- ти летняя тётяи 43-х летний дядч, с которыми были три ребёнка два двух летнего возраста,и одному всего 10 месяцев. Тётя и двухлетняя девочка погибли. А за что?
Всё тут понятно. Перегруженная машина - 7 человек. Водитель - 46 лет, мужчина-пассажир 43 года, остальные женщины и дети. Ситуация кошмарная. Не только водитель создал, как главное звено, но и другие тоже решили рискнуть.
Единственное непонятно, написано лобовое. А в новости сказано, что столкнулся с грузовиком, который ехал в попутном направлении...
Интересно и что никто из пассажиров не знал, что водила пьян? В той же загнивающей Германии к нему бы не только никто бы пассажиром не сел, а ещё бы и полицаям позвонили, что алкаш поехал на такой-то машине туда-то.