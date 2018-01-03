Следственное управление Следственного комитета РФ по Алтайскому краю поведет проверку по сообщению СМИ о стрельбе во дворе жилого дома, предположительно, из пневматического оружия.
Напомним, как ранее писал портал Amic.ru, вечером 31 декабря 2017 года в краевой стлице возле одного из домов по улице Сухэ-Батора неизвестные якобы стреляли из оружия и пуля попала в боковое стекло легкового автомобиля. Отмечается, что в машине находились пассажиры, в том числе и дети. Никто из пассажиров не пострадал.
По данному сообщению СМИ следственным отделом по Индустриальному району следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю организовано проведение доследственной проверки.
Следствию предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Комментарии
Т.е. они не только не задержали преступника, но еще даже не выезжали на место происшествия - феерично!!!
Там даже заявления пострадавших ещё не было прикинь.
Прикинул, а если рожок из АКМ выпустят во дворе дома тоже заявления будут ждать?! Когда Навального вяжут на выходе из квартиры - это оперативно по заявлению...
Вот сколько в жизни сталкивалась с ментами- одно, мягко сказать, разочарование.
Зато в сериалах они сплошь герои.