Начиная с 2018 года в России отменили временные ограничения по движению грузовиков, которые более пяти лет подряд вводили весной, сообщает Российская газета со ссылкой на Минтранс.
Решение было принято транспортным ведомством совместно с Росавтодором.
Напомним, ограничения были связанны со снижением несущей способности автомобильных дорог во время весенней распутицы. В основном они вводились на федеральной дорожной сети на Дальнем Востоке и в Сибири. Также запрет вводился на тех участках, где трассы долгое время не реконструировались.
В приказ Минтранса России от 12 августа 2011 года № 211 уже внесены изменения, которые прошли государственную регистрацию в Минюсте России. Это позволит уже с весны текущего года не вводить временные ограничения движения в весенний период.
"Отказ от весенних ограничений позволит перевозчикам более эффективно планировать свою деятельность, а также существенно снизит себестоимость доставки грузов потребителям", — приводит РГ слова первого заместителя главы Минтранса Евгения Дитрих.
Это значит, что для доставки продуктов, жизненно важных товаров, для автобусных перевозок транспортным компаниям не надо будет брать специальные разрешения на проезд.
Однако, возможны и исключения. Например дороги могут перекрыть в случае ЧС, например, при сильном весеннем паводке.
Если говорить про ограничение движения для грузовиков в летнее время (когда температура воздуха превышает 32 градуса), то оно остается в силе.
Комментарии
Многомилиионная армия дальнобойщиков, и местечьковых владельцев большегрузных машин будет голосовать за Нас!
Теперича нагрузка на дороги уменьшится и они разрушаться весной перестанут! А после того как хлопец получит свои 146% что будет...
Бараны!
точно, хорошая новость