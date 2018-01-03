Посленовогодняя акция по сбору живых елок пройдет в Барнауле 20 января. Горожанам предлагают не выбрасывать деревья, а дать им вторую жизнь.
После завершения новогодних праздников горожане, как правило, массово выставляют на улицу главное украшение праздника — елки. Общественники отмечают, что деревья будут еще какое-то время стоять в снегу и украшать двор, а после отправятся на свалку.
В краевой столице пройдет акция "Елки, палки, пять бизонов". Горожане могут дать вторую жизнь елкам. Деревья будут собирать на подкормку лошадкам Барнаульского ипподрома и конного клуба, а также на хозяйственные нужны барнаульского зоопарка "Лесная сказка".
Неравнодушных жителей с елками ждут 20 января с 15:00 до 17:00 на трех точках: пр. Калинина, 6; ул. Балтийская, 53 (пл. Адмирала Кузнецова); площадь Народная (рядом с Г. Исакова, 262).
Комментарии
пять бизонов?
Далековато везти,без машины!!
На Южном соберите.