В селе Бор-Форпост Волчихинского района Алтайского края 1 января произошло возгорание частного жилого дома. При тушении пожара было обнаружено тело 7-летнего мальчика. Смерть ребенка напустила в результате отравления угарным газом.
По данному факту Рубцовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю проводится доследственная проверка.
Установлено, что пожар начался около в шесть часов утра. В доме находились хозяйка и трое ее несовершеннолетних детей. Женщина смогла вынести из горящего дома двоих детей, а третьего ребенка не успела, потому что огонь распостранился по комнатам внутри жилища.
Женщина была госпитализирована с ожогами в медицинское учреждение, двое спасенных ею детей не пострадали.
По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электрооборудования.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, с целью установления точной причины возгорания назначена и проводится пожаро-техническая экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Комментарии
Смерть ... напустила
И так 2 раза!