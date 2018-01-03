Индексацию пенсии полностью возобновили работающим пенсионерам, сообщает Российская газета. Однако в Пенсионном фонде России, уточняют, что это произойдет только после того, как пенсионеры уволятся.
В 2016 году работающие пенсионеры начали получать страховую пенсию без учета прошедших индексаций. И только после официального увольнения им платят пенсию в полном размере с учетом всех индексаций за весь период работы.
В 2017 2016 годах возобновление индексации пенсии и начало ее выплаты в полной сумме происходило только через три месяца с момента увольнения. С 2018 года на процедуру возобновления также будет уходить три месяца, но их пенсионеру компенсируют.
К примеру, человек уволился в марте, в апреле в пенсионный фонд придет отчетность от работодателя, в которой будет указано, что пенсионер еще числится работающим. А отчетность за апрель, где пенсионер уже не будет числиться работающим, придет в фонд уже в мае, пишет РГ. В июне ПФР примет решение возобновить индексацию, в июле придет уже полный размер пенсии и денежная разница между прежним и новым размером пенсии за предыдущие три месяца — апрель, май, июнь.
Комментарии
многие не доживают до пенсии.
За три месяца вернут разницу, а за два прошедших года "простят". Ворьё.
Хорошо, что все составлено вдумчиво, обоснованно и с заботой о каждом конкретном россиянине.
ну сами выбираем себе то ,что имеем))) радуйтесь