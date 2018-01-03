В Бийске на Петровском бульваре 2 января в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" прошёл городской праздник "Выходи гулять на Новый год!".
В программе праздника: музыка, танцы, флэшмоб, ростовые куклы и Дед Мороз со Снегурочкой.
Участие в мероприятии приняли более ста горожан.
Праздник прошёл под эгидой всероссийского зимнего фестиваля " Выходи гулять", организованного Минстроем России, в рамках которого на территории всей страны на площадках, благоустроенных в рамках приоритетного проекта с декабря 2017 года по апрель 2018 проходят культурные и спортивные мероприятия.
Напомним, что в 2017 году Алтайский край стал участником пилотного проекта по благоустройству "Формирование комфортной городской среды". В рамках программы на территории 14 муниципальных образований края было благоустроено почти 300 дворов, 15 общественных территорий и 11 парков. Реализация проекта будет продолжена. Узнать подробнее о проекте можно на сайте Минстройтранса Алайского края.
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