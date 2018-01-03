Выпускница религиозной школы из американского города Сакраменто, штат Калифорния, продает свою девственность на аукционе. 23-летняя Бейли Гибсон решилась на такой шаг, чтобы отомстить жениху, пишет Mirror.
Девушка рассказала, что с детства ей было позволено смотреть по телевизору только религиозные передачи. А когда американке исполнилось 16 лет, ее отдали в закрытую христианскую школу, где запрещалось общаться с мужчинами.
После того, как Бейли Гибсон завершила учебу в религиозной школе, она познакмилась с молодым человеком. Молодые люди планировали играть свадьбу, но парень изменил Гибсон с бывшей подругой.
Девственность девушка решила выставила на специальном аукционе.
Комментарии
оптом или в розницу - на каждую дырку свой аукцион?
Они все так делают, в чем новость
печально , что вас окружают подобные девушки.
видимо вы других не достойны
вот жених то дурак- не догадался свою продать и остался ни с чем
Жена без денег в шалаше жить не будет. Следовательно все особи женского пола себя продают. А мужчины их покупают. Как сельпо.
Раньше женщина нужна была в хозяйстве для любви, для разговоров, для походов в театр и тд. А теперь женщины другие пошли. Им всё это не нужно. Поговорить они не умееют. Книжек не читают. Вот мы в семье изучаем как готовить мясо правильно белок и хомяков. Скоро Рождение Христа будем праздновать. Разговляться надо мясом. А собираться будем в горах. Позовем попа шамана.
Без женщины не возможно ни продолжение рода, ни воспитание детей. Но главное , без нее невозможно гармоничное духовное развитие мужчины.
3.01.2018 23:15 филлипок керкоров двоих или троих родил и воспитует без жены. старуха-бывшая ему все мозги выела. теперь он жёноненавистник. были бы деньги.
Чё почём хоккей с мячом?
"Я тебе, — она сказала, — Вася,
Дорогое самое отдам!.."
Я сказал: "За три рубля — согласен,
Если больше — с другом пополам!"
Женщины — как очень злые кони:
На дыбы, закусит удила!..
Может, я чего-нибудь не понял,
Но она обиделась, ушла.
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почему бы и нет. пусть кто-то потешит свое самолюбие и комплексы, девка первоначальный капитал поимеет, а кто-то не будет потом эту фигню устранять, а сразу, так сказать, с опытом возьмет бабу.
мужчина никогда не будет жить всю жизнь в шалаше, если, конечно, он не алкаш и не лентяй