Жительница Октябрьского района Барнаула стала жертвой мошенников. Накануне новогодних праздников злоумышленники похитили у женщины 10 тысяч рублей.
Потерпевшая сдавала квартиру, разместив соответствующее объявление на специализированном сайте. Ей позвонил потенциальный "квартиросъемщик", сообщается на сайте ГУ МВД по Алтайскому краю.
Отмечается, что несмотря на то, что женщина знала о способах мошенничества, ничего не подозревая, подключила номер мобильного телефона злоумышленника к своему мобильному банку. В результате с ее банковской карты было похищено 147 тысяч рублей.
Полицейские призывают жителей Алтайского края быть внимательными и бдительными при совершении различных сделок через интернет. Также правоохранители напоминают, что не стоит доверять неизвестным лицам, которые предлагают совершить различные финансовые операции посредством перевода денежных средств за покупку какого-либо товара, либо оказание других услуг.
В случае совершения преступления нужно незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 02, (112 — с мобильного), либо на "телефон доверия" ГУ МВД России по Алтайскому краю 128.
Комментарии
Как у человека, способного скопить 150 тысяч рублей, может быть такой слабый интеллект?
мошенника ищут? как поймают - на кол!
3.01.2018 16:28
точный
мошенника ищут? как поймают - на кол!
Да он уже сидит. С вероятностью 99% из зон такие звонки идут. "Работают"
Там с сотовой связью проблем нет.
Например, то, что коснулось меня лично: была крупная кража. Воров поймали, везли в СИЗО поодиночке,чтобы не договорились.
Так они каждую ночь в контакте на своих страницах висели из СИЗО.
Естественно, все договорились, что сильно замедлило и усложнило сбор доказательной базы.
сосед сидел, каждый день звонил домой, рассказал -вертухаи зекам продают телефоны кнопочный 1000 смарт 5000. раз в месяц на шмоне изымают и снова продают.