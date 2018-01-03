В первый день торгов в среду, 3 января, курс доллара США к рублю на Московской бирже вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 3 копейки и составил 57,66 рубля.
Как сообщает агентство Интерфакс, рубль слегка укрепился к бивалютной корзине, отыгрывая высокие цены на нефть и спрос инвесторов на рисковые активы, в том числе российские акции.
Курс евро поднялся на 5 копеек, до 69,3 рубля.Доллар при этом оказался на 14,02 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро — на 43,32 копейки выше официального курса.
Комментарии
Колоссальная динамика падения говорит о безудержном росте российской экономики с 1 по 3 января 2018. Все поперли, не остановить!!!!!!
Доллар по-дешевел, рубль по-дорожал !!!
Страна парадоксов !!!!
вот скоро точно курс будет 1 рубль-0,9 доллар
срочно продам доллары, эти никому не нужные бумажки!
16:51, почём?