Президент США написал в своем Twitter, что американская ядерная кнопка гораздо больше и мощнее, чем северокорейская.
"Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что "ядерная кнопка всегда у него столе". Может кто-нибудь из представителей его истощенного и голодающего режима, пожалуйста, сообщить ему, что у меня тоже есть ядерная кнопка, но она гораздо больше и мощнее, чем его. И моя кнопка работает!" — написал Дональд Трамп.
Ранее Ким Чен Ын во время новогодней речи к согражданам заявил, что у КНДР отныне есть возможность нанести ядерный удар по любой точке американской территории. Он отметил, что вся территория США — в зоне досягаемости ядерных сил КНДР.
"США следует знать, что ядерная кнопка — у меня на столе. Вся территория США — в зоне досягаемости наших ядерных сил. Вашингтон никогда не сможет начать войну против меня и моей страны", — предупредил лидер КНДР.
Комментарии
Трамп, знатный трольщик по отношению к диктаторам. На всех найдет ядрененькое словцо. Хорошо, что высказывается ясно и конкретно. За, что его и любит американский народ.
да, пончика поджарят на раз два три
"Но не просто показал, её к ...
Тут живые есть из "старых"?
Моё мнение такое: Амеры сами выпестовали Северокорейский режим. Разделили Корею, потом долгие годы санкциями закаляли и вырабатывали в северокорейцах злобу. А теперь, когда Чучхэ заимели ракеты с ядреными головками, сша могут легко поджечь регион, хорошо насолив своим экономическим оппонентам: Китаю, Южной Корее, Японцам и отчасти России. Всё, как и раньше, упирается в бабки...
Ели. Тест прошёл со смарта
Не видно нихрена
Ели. Тест прошёл со смарта
Не видно нихрена
Ели тест прошёл со смарта
Не видно нихрена
Пацаны померились своими кнопками) прям точно как во дворе)))
Трамп решил померится с Ким Чен Ыном
Очередная жертва ЕГЭ писала заголовок?
Корректору:
что сделать - помериться,
что сделат - померится (как -то так...).
16:56, в данном случае правильно бы было "Трамп решил померяться с Ким Чен Ыном" ... у кого больше
померЯться-правильно, померится-просторечное
пальцевый индекс трампа говорит о коротком члене но короче севкарейских пипеток 5см в мире нет.
Пальцевый индекс — краткое название соотношения длины указательного и безымянного пальца руки человека. Данная величина зависит от соотношения эстрогенов и андрогенов (как собственных, так и поступающих из организма матери) во внутриутробном периоде развития организма (8-14 недели беременности у человека). С некоторыми допущениями эту величину можно считать вторичным половым признаком.
Зависимость пальцевого индекса от гормонального фона обнаружена и у других позвоночных, например у человекообразных обезьян, лабораторных крыс и зебровых амадин. В англоязычной среде распространено название 2D:4D digit ratio.
3.01.2018 16:18
Мимопроходящий
Моё мнение такое: Амеры сами выпестовали Северокорейский режим.
Учи историю, жертва ЕГЭ. Северных корейцев выпестовали СССР и Китай. США вывели Южную Корею в лидеры азиатских экономик наряду с Японией. До чего ж тупые запукинцы пошли...