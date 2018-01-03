Фото: стоп-кадр youtube.com
Страшная трагедия, в результате которой погибли 48 человек, произошла в Перу. На участке горного серпантина, которого в народе называют "Поворот дьявола", столкнулись автобус и грузовая фура. Пассажирский транспорт, в котором находились более 50-ти человек, упал в пропасть с высоты ста метров.
В настоящий момент сообщается о 48 погибших. Спасатели подняли и доставили в морг 12 тел. Спасательная операция продолжается, людей достают из разбитого автобуса и транспортируют в больницы Каррион, Сабогал и Чанкай.
Правоохранительные органы проанализировали данные GPS. В настоящий момент по предварительной версии причиной аварии называется превышение скорости обоими водителями.
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