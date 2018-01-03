В четверг, 4 января, на лыжной базе Стройгаза состоится новогодний математический квест для школьников 2-5 классов.
Мероприятие проходит впервые, но организаторы обещают, что это станет традицией.
Со школьниками будут работать студенты под руководством кандидата физико-математических наук Дмитрия Николаевича Оскордина. Детям предстоит пройти линию математических препятствий и решить задачки на логику. Также школьников встретят Дед Мороз со Снегурочкой, и это тоже часть квеста.
Мероприятие начнется в 11.00 и продлится примерно час. Участие может принять любой желающий, кому интересна математика, который проходит пор возрасту и кто не против провести выходной день на лыжной базе.
Комментарии
Всю жизнь Оскорбин,
Дмитрий Николаевич, наше все.
морозец кстати будет.
ну а вообще: респект и уважуха, совместить математику и лыжи - это прям смело.
А лыжи будут или с собой надо брать? И где находится лыжная база?