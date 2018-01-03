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В результате аварии в Усть-Канском районе погиб 26-летний водитель иномарки. Местный житель, не имеющий права управления, не справился с управлением и допустил съезд автомобиля с проезжей части дороги.
После того, как автомобиль вылетел с проезжей части, его перевернуло. В результате происшествия водитель автомобиля и пассажир 33-летний житель Усть-Канского района были доставлены в районную больницу, где от полученных травм водитель скончался. Пострадавшему пассажиру госпитализация не потребовалась, сообщает пресс-служба МВД Республики Алтай.
По факту ДТП проводится проверка. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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