Вертолет Ми-24
Российский вертолет разбился в Сирии, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны. В результате авиакатастрофы погибли два пилота. Еще один член экипажа — борттехник — доставлен в больницу.
В Минобороне заявили, что причиной падения воздушного судна стала техническая неисправность. Ведомство отмечает, что обстрела российского вертолета не было.
"При выполнении перелета на аэродром Хама из-за технической неисправности потерпел крушение российский вертолет Ми-24. При совершении жесткой посадки в 15 км от аэродрома назначения оба пилота погибли", — сообщают в Минобороны РФ.
Катастрофа произошла еще 31 декабря. Минобороны сообщило об этом только сейчас.
"31.12.2017 года в нашей семье произошло огромное горе, наш всеми любимый братишка Артемка, погиб при выполнении своего военного долга!В нашем сердце, братишка Ты останешься, в вечном полете.Ты Великий Сокол! Кулиш Артем николаевич!Помним, Любим, Скорбим...", — написал в социально сети брат одного из погибших пилотов.
Комментарии
обстрела российского вертолета не было
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И это сообщает министерство, которое скриншоты из игры за реальные события выдает? Верим!
кто из генералов уволен?
Какой такой долг???? Кому мы должны????
"Президент России Владимир Путин отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из Сирии. Об этом он заявил во время посещения базы в сирийском Хмеймиме в понедельник, 11 декабря"
"«Вы с победой возвращаетесь к своим родным очагам, своим близким, родителям, женам, детям, друзьям. Родина ждет вас, друзья. В добрый путь. Благодарю вас за службу», — сказал он."
Афган 2
вот пынефобы скакать начнут - "пилоты головы сложили за бесноватого карлика и его кореша асадку, которого президент Турции и наш большой друг обвинил в убийстве МИЛЛИОНА(6%) чел.сирийского народа!"
ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ! Война закончена...
17:34, яндекс не о каких "пынефобах" не знает. Выдаёт "По вашему запросу ничего не нашлось"
Загасили ипотеку?
вообще не надо летать в праздники! представляете, КАК готовили к вылету вечно пьяные с 7 ноября до 9 мая авиатехники.
вечно пьяный, вечно сонный,
техник авиационный -
ж..па в масле, х.. в тавоте,
но зато в воздушном флоте
вообще не надо летать в праздники! представляете, КАК готовили к вылету вечно пьяные с 7 ноября до 9 мая авиатехники.
вечно пьяный, вечно сонный,
техник авиационный -
ж..па в масле, х.. в тавоте,
но зато в воздушном флоте
ВВСхохдендии
-гость- 18:22
только сдается мне, что эти авиатехники были с бородами и в зассаных халатах.
3.01.2018 18:16 если вы образованный человек, разложите это русско-латинское слово на части и наберите непонятную вам в гугле. нашлось 16м результатов.
18:30, вы правы, гугл о "пынефобах" много чего знает, но возникает вопрос, почему же яндекс об этом не знает?
3.01.2018 18:37
- гость -
это чудо одного порядка с невидимыми часами патриарха. яндех-херня не пользуюсь с 2008, когда на запрос ПЖиВ он выдал 0 и пытался посадить вирус через яву. и потом его много раз ловили на продвижении в топ выдачи "нужных" ПЖиВ и лужкову-собянину новостей.