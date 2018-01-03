Пассажирам авиарейса SU 1431, которые вылетели в столицу 3 января в 7:08, пришлось провести день в Новосибирске, сообщает сайт телеканада "Катунь 24". В грузовом отделении сработала сигнализация. Аэробус около двух часов вырабатывал топливо, после чего совершил посадку в Новосибирске.
Предполагается, что пассажиры вылетят из Толмачёво в Москву в 21:00.
Комментарии
"Хорошо" тем, кто транзитом летел и опоздал на другой рейс
Очень странно. Причем тут Новосибирск? Если он с Барнаула вылетел, то на Москву надо лететь в сторону Камня на оби. А я понял! Если бы он вернулся в Барнаул, то люди бы деньги назад потребовали.
В Барнауле пришлось бы ждать инженеров из Новосиба, своих нет.
Он только взлетел, сразу развернулся и стал круги у Барнаула наворачивать, пото полетел в Нск, там покружил и сел. А в чем причина-то была, что вызвало сработку сигнализации?
Я летел на этом самолёте, взлетели и через буквально 5 минут я понял что будем возвращаться, так как самолёт не набирал высоту. 2 часа кружили над Барнаулом и полетели в Новосиб, там ещё покружили... а когда сели, я купил билет на S7, но багаж свой получил с трудом. Еле успел на новый рейс. А представитель аэрофлота сказал мне что с самолетом все в порядке, якобы экипажу нужен отдых. Болоболы редкостные! Не в первый раз сталкиваюсь с похожей проблемой именно в аэрофлоте...