Фото: kamensky.ru
Алтайский край продолжает жить в условиях морозной и солнечной погоды.
Как сообщает региональный Гидрометцентр, 4 января в регионе будет без осадков, местами изморозь, туман, на дорогах местами гололедица. Минувшей ночью температура в крае опускалась до -33 градусов.
Дневные температуры составят -13…-18 градусов, местами -19…-24 градуса.
Ветер будет северо-восточный, 2-7метров в секунду.
В краевой столице также без осадков, изморозь, местами туман, на дорогах местами гололедица. Днем в Барнауле -15…-17 градусов. Ветер северо-восточный, 2-7 метров в секунду.
Комментарии