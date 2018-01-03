В Барнауле в ночь на рождество будет работать городской электротранспорт. Жители краевой столицы смогут посетить праздничку ночную службу.
В ночь на 7 января От Покровского кафедрального собора в 1:30 будут ходить трамваи № 1 и 7 до ост. "Докучаево" и ост. "Кордон" и по специальному трамвайному маршруту: "Покровский собор – ул. Анатолия – пр. Красноармейский – пл. Свободы (Знаменский храм) – пр. Красноармейский – ул. Анатолия – ул. Челюскинцев – ул. Антона Петрова – ул. Попова – ост. "Докучаево".
Кроме того в два часа ночи можно будет уехать от Свято-Никольской церкви троллейбусами № 1 и 6.
От Александро-Невского собора в 1 час 15 минут будет организовано движение трамваев № 8 и 9.
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