В Белокурихе-2 в среду, 3 января, открыли новую горнолыжную трассу. Длинна склона составила 300 метров.
Трасса расположена на горе Мишина, на территории строящегося горнолыжного комплекса.
"Трасса оснащена подъемником (бэби-лифт), работает освещение. На территории комплекса есть кафе, организован прокат "ватрушек". В компании "Курорт Белокуриха" отмечают, что установка кресельного подъемника на горнолыжном комплексе запланирована на 2018 год. Этой зимой горнолыжная трасса будет работать в тестовом режиме, подняться можно будет с помощью снегохода", — сообщает сайт правительства Алтайского края.
Также 3 января на территории курорта открылись музей шоколада и Русский дом (изба-пятистенка XIX века русского переселенца, крестьянина среднего достатка).
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