Четверг, 4 Январь, 09:38

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Президент РФ объявил наступающий год годом добровольца и волонтера. А вы готовы стать добровольцем?

Загадываете ли вы желания в новогоднюю ночь и сбываются ли они?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,6
€ 68,87
888812
-16°
Обь
2см +1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное ДТП под Алейском Новый Год -2018Итоги года - 2017
Новости

Российская студентка удивила англичан элитной машиной в стразах Swarovski

, ИА "Амител"
Студентка из России удивила жителей Лондона роскошным Lamborghini Huracan, покрытым стразами Swarovski

Российская студентка оказалась в центре внимания жителей Лондона. Представительница отечественной "золотой молодежи" колесила по улицам столицы Великобритании на элитном авто, полностью покрытым стразами Swarovski.

Владелица роскошного Lamborghini Huracan — Дарья Родионова, 23-летняя студентка одного из лондонских университетов. На своей странице в социальной сети девушка выложила фото VIP-автомобиля до и после отделки кузова стразами.

Обладательница дорогой иномарки уточнила, что на декорирование автомобиля пошло 1,3 млн камней Swarovski. Украшением авто занимались британские специалисты. Часть процесса выложена на YouTube.

Не уточняется, сколько времени заняла отделка машины стразами. Из публикаций Дарьи в инстаграме следует, что автомобиль был куплен в октябре 2017-го.

По сообщениям СМИ, это не первый раз, когда студентка из России привлекла к себе внимание подобным образом. В 2015 году девушка ездила на Mercedes CLS 350, который также был украшен стразами.


Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

3.01.2018 18:40
- гость -

Ну а потом мы удивляемся, почему в нашей стране всё больше и больше нищих.

0  0
3.01.2018 18:45
iOne

Ещё говорят студенты живут не богато

0  0
3.01.2018 21:49
- гость -

Кому то мрот 9 тыс, а кому то бриллианты мелкие...

0  0
4.01.2018 00:17
Директор СССР

Да и тёлка так ничё...

0  0
4.01.2018 02:21
acdc

А нп сиразах написано что они Сваровски?

0  0
4.01.2018 03:27
- гость -

Лучше бы ей этими стразами брюхо набить, чтобы изо всех дыр полезли.

0  0
4.01.2018 08:26
- гость -

кукла надувная с носом джексона

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< январь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
09:29
В Нью-Йорке закроют все школы города из-за снежной бури 0
08:54
Кличко забыл украинский язык во время выступления в Киеве 0
08:28
СМИ: боевики уничтожили семь самолетов на российской авиабазе в Сирии 5
08:05
Катки и лыжные базы Барнаула-2018: инфографика 4
07:45
День спагетти: пять необычных рецептов 0
07:24
Пенсии, пособия, зарплаты: какие выплаты увеличили с 1 января 2018 года 17
07:03
Зачем в Барнауле вырубают деревья: интервью с экспертам 1
06:44
Вкусно и полезно, или Как не набрать килограммы за новогодние каникулы 1
06:23
Какие товары и услуги подорожают в России в 2018 году 16
06:01
Морозную и солнечную погоду обещают в Алтайском крае 4 января 0
21:18
Выпускница религиозной школы продает на аукционе девственность 12
20:27
Пассажирский автобус и автоцистерна столкнулись в центре Барнаула 0
19:48
Создан новый бронеавтомобиль для Воздушно-десантных войск России 0
19:03
Отец с сыном веселились всю ночь в барнаульском ТЦ после закрытия 6
18:34
Российская студентка удивила англичан элитной машиной в стразах Swarovski 7
18:12
Новую горнолыжную трассу и музей шоколада открыли в Белокурихе-2 1
17:52
Как будет ходить общественный транспорт в Барнауле в рождественскую ночь 0
17:36
Самолёт, летевший из Барнаула в Москву, вынужденно сел в Новосибирске 7
17:21
Водитель иномарки без прав погиб в смертельном ДТП на Алтае 0
16:53
Российский вертолет разбился в Сирии, погибли двое пилотов 18
16:46
Математический квест для школьников пройдет на лыжной базе в Барнауле 3
16:28
Погибли 48 человек в результате падения автобуса в пропасть в Перу 3
16:18
Кофейня "Крем" открылась на месте одноименного заведения в центре Барнаула 0
15:49
Трамп решил помериться с Ким Чен Ыном, чья ядерная кнопка больше 21
15:36
Курс рубля продемонстрировал рост, а курс доллара пошел вниз 5
15:21
Мошенники похитили у жительницы Барнаула 150 тысяч рублей 4
14:54
Жители Бийска присоединились к всероссийскому фестивалю "Выходи гулять" 0
14:38
Авария заблокировала движение на улице Шумакова перед ТЦ "Европа" 3
14:22
Индексацию пенсии полностью возобновили работающим пенсионерам 4
14:07
Семилетний ребенок погиб во время пожара в Алтайском крае 0
13:57
Красиво жить не запретишь, или Как отдыхают на Новый год российские звезды 0
13:42
Посленовогоднюю акцию по сбору живых елок проведут в Барнауле 3
13:28
Зеленый свет: с 2018 года в России отменили запрет для проезда грузовиков 4
13:11
Продать, выкинуть или передарить: что делать с ненужными подарками 0
12:52
Алтайский Следком проверит сообщение о стрельбе в барнаульском дворе 5
12:41
Издатели Playboy могут отказаться от печатной версии известного журнала 0
12:18
Женщина и ребенок погибли в жутком ДТП на трассе "Новосибирск-Барнаул" 5
12:09
Эксперты рассказали, как подорожает бензин в России в 2018 году 4
11:46
Сергей Лазарев впервые показал лицо своего трехлетнего сына 4
11:33
Крокодил утащил 12-летнего подростка под воду на юге Мексики 0
11:18
Алтайские спасатели будут следить за безопасностью на льду 0
11:01
Впервые за восемь лет: Россия осталась без медалей молодежного ЧМ по хоккею 16
10:48
Огромного снеговика слепили на крыше многоэтажки в Бийске 4
10:28
Сотрудники МЧС Алтайского края опубликовали список районов, где возможны ЧС 2
10:16
Десять лет тепла не ждите: на юг России надвигается цикл похолодания 5
09:54
Свидетелей стрельбы по машине с ребенком просят найтись в Барнауле 18
09:41
Жители планеты делятся фото первого суперлуния в 2018 году. Обзор соцсетей 1
09:28
Тепло не будет: о погоде в Алтайском крае на 3 января 2018 года 1
09:15
С легким паром и Новым годом: Волочкова выложила фото шпагата в бане 14
08:52
Биткоин начал падать: криптовалюта демонстрирует негативную динамику 6

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.