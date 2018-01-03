Российская студентка оказалась в центре внимания жителей Лондона. Представительница отечественной "золотой молодежи" колесила по улицам столицы Великобритании на элитном авто, полностью покрытым стразами Swarovski.
Владелица роскошного Lamborghini Huracan — Дарья Родионова, 23-летняя студентка одного из лондонских университетов. На своей странице в социальной сети девушка выложила фото VIP-автомобиля до и после отделки кузова стразами.
Обладательница дорогой иномарки уточнила, что на декорирование автомобиля пошло 1,3 млн камней Swarovski. Украшением авто занимались британские специалисты. Часть процесса выложена на YouTube.
Не уточняется, сколько времени заняла отделка машины стразами. Из публикаций Дарьи в инстаграме следует, что автомобиль был куплен в октябре 2017-го.
По сообщениям СМИ, это не первый раз, когда студентка из России привлекла к себе внимание подобным образом. В 2015 году девушка ездила на Mercedes CLS 350, который также был украшен стразами.
Комментарии
Ну а потом мы удивляемся, почему в нашей стране всё больше и больше нищих.
Ещё говорят студенты живут не богато
Кому то мрот 9 тыс, а кому то бриллианты мелкие...
Да и тёлка так ничё...
А нп сиразах написано что они Сваровски?
Лучше бы ей этими стразами брюхо набить, чтобы изо всех дыр полезли.
кукла надувная с носом джексона