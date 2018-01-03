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Для Воздушно-десантных войск создан опытный защищенный автомобиль, сообщает сайт Министерства обороны России.
Несколько последних лет Командованием ВДВ совместно с предприятиями промышленности проводится совместная работа для создания перспективных защищенных автомобилей специального назначения, с боевыми модулями на колесном шасси.
В рамках опытно-конструкторской работы "Тайфун-ВДВ" создан опытный защищенный автомобиль. В настоящее время проводятся его испытания на специальных площадках и полигонах. Серийное производство таких машин для ВДВ планируется начать в 2019 году. После того, как пройдут все проверки и испытания.
"В настоящее время развитие стрелкового вооружения, как основного воздействия на автомобильную технику требует, повышения защиты личного состава в ходе перевозки", — сообщил начальник отдела материально-технического обеспечения ВДВ полковник Николай Анохин.
Основным преимуществом автомобиля станет его способность десантироваться парашютным способом.
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