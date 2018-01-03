Фото: vk.com/barneos22
ДТП с участием пассажирского автобуса маршрута №55 произошло в Барнауле 3 января.
На пересечении проспекта Ленина и улицы Партизанской, рядом со зданием Барнаульского юридического института, столкнулись пассажирский автобус и грузовой автомобиль.
По словам очевидцев, автобус врезался автоцистерну, которая поворачивала с проспекта Ленина. От удара грузовой автомобиль развернуло. Также в аварии постарадл легковой автомобиль.
В результате столкновения пострадали три человека, водитель автобуса и два пассажира. Пострадавших доставили в больницу.
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