Фото: стоп-кадр www.youtube.com/
Видео из одного барнаульского торгового центра попало в интернет. Отец с сыном, после закрытия ТЦ, остались внутри здания. Они спрятались в детской игровой комнате супермаркета. После того, как сотрудники магазина ушли, мужчина с ребенком проникли в помещение и начали веселиться на аттракционах.
Веселье ночных посетителей зафиксировали камеры наблюдения. Как отреагировало на произошедшее руководство торгового центра, неизвестно.
Также неизвестно, понесет ли мужчина какую-либо ответственность за свой поступок.
Видео опубликовал Telegram-канал Hue.
Комментарии
Нада попробовать
лучше б с любовницей покувыркался такое вирусное видео 1млрд просмотров на порнохабе набрало бы!
Вот это подарок ребёнку!!!
КРАСАВЧИК !!!
Обещал - сделал!
Ряалама.
Ряклама.Мы тожь сеня в тц в бильрд играли.не загружены игровые зоны.вот и пиарят.загрузка 30 проуентов.и официанты не ушлые.такс, как асегда сервис.По русски.Не закричишь не придут, кнопку вызова продавиш раза три.