30 апреля состоится большой концерт музыканта Макса Коржа. Артист привезет в краевую столицу как свежие хиты с обоих частей альбома "Малый повзрослел", так и главные композиции с альбомов "Жить в кайф", "Животный мир" и "Домашний".
"Безудержная энергия, которую дарит на своих концертах Макс Корж, заставляет его поклонников вновь и вновь штурмовать билетные кассы", — рассказывают организаторы концерта.
Мероприятие пройдет в клубе Фараон, сбор гостей в 19:00. Подробнее о концерте можно узнать из группы или в сообществе "ТриГрупп".
Комментарии