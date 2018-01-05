В конце февраля на одной из лучших концертных площадок Барнаула, в театре Драмы, эпатажная Лолита исполнит свои хиты и новые песни.
"Какими только эпитетами не награждали Лолиту за эти годы журналисты: и эксцентричная, и взрывная, и непредсказуемая, и женщина без комплексов. Да, всё — правда: эксцентричная, взрывная, непредсказуемая. А еще невероятно жизнерадостная, абсолютно искренняя и по-детски непосредственная. Каждая песня ― история, прожитая Лолитой и каждым из нас. Каждая песня ― стопроцентный хит. Каждая песня ― надежда, без которой невозможно жить", — рассказывают об исполнительнице организаторы концерта.
Услышать Лолиту можно будет 27 февраля в 19:00. Подробнее на сайте "Лага-Арт".
Комментарии
Мне нравится у неё только "Пошлю его на..."
Она весьма не дурна собой и с восхитительным голосом. Конечно ей далеко до Прекрасной и Восхитительнейшей Ванды Ярмолинской, на концерты которой я всегда хожу, а на Лолиту не пойду, а лучше включу диск с песнями Ванды Ярмолинской. И вам советую всем слушать барнаульских вокалистов.
А я всегда гуглю и балдю на фортпьяниста с Его " С чегоооо начинаица Родина?"
А сцена драмтеатра под лолитой не рухнет?
Где-где, простите? "На лучшей площадке"? Театр драмы-лучшая площадка?
Господи, как же тогда выглядит... Нет, не худшая.. Хотя бы средняя, площадка?
Даше
И я, и я балдю!
Рассчитывать зарабатывать на жизнь пением плохая идея.
Что б свести концы с концами, придётся себя навязывать людям в провинциях, лыбиться и хлопать за столиками в "новогоднем огоньке", сидеть в жюри "голос", участвовать в качестве игроков на "кто хочет стать миллионером", наковыривать скандалы (типа того голого наряда). Леонтьев, Лолита, Лещенко и т.п. - жертвы неправильного выбора, теперь им некуда деться.
Петь - должно быть только досугом, не для денег. Спеть песню, может три, и всё - уходи вовремя, не мозоль глаза. Как "одинокая луна, как "между нами тает лёд". Люди попели и забыли, и это правильно, время бессмертных хитов прошло.
5.01.2018 09:58
- гость -
Не все такие прагматичные, как вы. Вспомним Моцарта(даже не было денег на похороны, и нет у него могилы, дворник увез и закопал где - то), Бетховен жил в нищете и умирал в нищете и одиночестве. Шопен, Лист - все были нищими, но мы о них помним. А если ты, бизнесмен или бухгалтер тебя никто помнить не будет и ничего ты после себя не оставишь, но разве, что бабла наворуешь и детки твои будут такие же глупые.
Как не стыдно называться таким именем этой рыхлой, пропитой и прокуренной старухе. Какая Лолита?!
5.01.2018 10:11
- гость
-А как ей называться - "Матрена"? Это её имя по паспорту.
5.01.2018 10:10
гость
А почему помнят Бетховена или Моцарта? Потому, что у них хорошая музыка? Нет. Потому, что они мэмы. Такие же, как художник Васнецов или писатель Толстой.
я смеюсь с вас...
Трудно спорить с удачьником-эстетом,да и бессмысленно.
5.01.2018 10:48
- гость -
Вы потому НЕУДАЧНИК, что образования не получили. Но это уж сами виноваты.
После Кадышевой уже ничто не страшно... даже "Лолита".
После Кадышевой уже ничто не страшно... даже "Лолита"
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медленно, но верно город Б. окультуривается
5.01.2018 10:36
- гость -
Выучил модное слово? Молодец! На конфетку!
ха, так Вы Михал Сергеича Горбачева не застали, молодой человек?)))
Кадышева это голос, это вкус , это русская женщина. Лолите с крючковатым носиком идет играть гламурную бабу ягу....
- гость -
Кадышева это голос, это вкус , это русская женщина. Лолите с крючковатым носиком идет играть гламурную бабу ягу....
Обе они еврейки. А кадышеву вообще в яму посадить за опаскудивание образа русского человека и русской культуры
Вспомним Моцарта(даже не было денег на похороны, и нет у него могилы, дворник увез и закопал где - то), Бетховен жил в нищете и умирал в нищете и одиночестве. Шопен, Лист - все были нищими, но мы о них помним.
Так то это всё зажиточные люди были. Где вы такую инфу берете? Дворник закопал...
Очень понравились ее патриотичные высказывания о ее Родине. Обратной ей дороги нет.
Директору СССР
Да ладно вам, для Барнаула сойдёт и такая.
5.01.2018 14:01
Кот.Без сапог
--------------
Ты неуч, а я муз.училище закончила.
5.01.2018 13:58
Кот.Без сапог.
не клевещите, это отвратительно.