7 января в православные будут отмечать Рождество, традиционными блюдами которого считаются сочиво, узвар и вареники с картошкой. Так как этот важный праздник уже практически на носу, на Кухне.Amic.ru мы решили опубликовать несколько рецептов, которые пригодятся тем, кто хочет соблюсти все кулинарные рождественские традиции.
Сочиво
Что потребуется?
- Изюм – 1/2 ст.
- Зёрна пшеницы – 1 ст.
- Мед – 1 ст.
- Грецкие орехи очищенные – 1 ст.
- Мак – 3 ст. л.
Как готовить?
Пшеничные зерна промыть, пересыпать в посуду для приготовления, залить водой в соотношении 1:2, закрыть крышкой и поставить в разогретую до 150 градусов духовку до полного впитывания воды. Разогреть на плите мед, влить в него 3–5 ст.л. воды. Залить горячей водой изюм и оставить на 20–30 минут, после слить возу и просушить. Мак залить кипятком на 20 минут, откинуть на сито и растереть в ступке. Орехи измельчить. Готовые пшеничные зерна полить горячим медом, перемешать с изюмом, орехами и маком. Подавать сочиво теплым.
Сочиво или кутья — это сок из семян, который используют для приправы, вместо масла, а также пища, приправленная этим соком. Чаще всего готовят это блюдо из обваренных зёрен пшеницы, иногда риса или чечевицы, смешанных с семенным (маковым, миндальным или ореховым) соком и мёдом.
Узвар
Что потребуется?
- Смесь из сухофруктов - 200 гр
- Вода - 3-4 л
- Сахар - 6-8 ст.л.
Как готовить?
Сухофрукты промыть и залить водой. Дать настоятся в течение 4 часов. После поставить на плиту и довести до кипения на среднем огне. Добавить сахар. Довести еще раз до кипения, накрыть крышкой, снять с плиты и перед подачей на стол остудить.Узвар - напиток, получаемый с помощью кипячения воды с травяными, плодово-ягодными или винными добавками. Название происходит от слова "заваривать", так как сухофрукты только доводят до кипения.
Вареники с картофелем
Что потребуется?
- Картофель – 500 гр
- Мука – 250-270 гр
- Яйца – 2 шт.
- Молоко – 100 мл
- Лук репчатый – 2 шт.
- Масло растительное – 50 мл+1 ст.л.
- Масло сливочное – 50 гр
- Сахар – 2 ст.л.
- Зеленый лук для подачи
- Соль по вкусу
Как готовить?
Картофель очистить и отвечать до готовности. Смешать просеянную муку с солью, яйцами, молоком и 2 ст. л. растительного масла. Вымесить однородное тесто, накрыть и оставить на 30 мин. Лук очистить и мелко нарезать. Половину измельченного лука обжарить в оставшемся растительном масле, 6 мин. Картофель размять в пюре со сливочным маслом. Добавить обжаренный лук, посолить, поперчить и перемешать. Оставшийся лук обжарить в 1 ст. л. сливочного масла, 10 мин. Добавить сахар и готовить, пока он полностью не растает. Снять с огня, переложить в миску и оставить в теплом месте. Тесто раскатать в тонкий пласт. Вырезать из него кружки диаметром примерно 7 см. Разложить по кружкам начинку, сложить их пополам и влажными руками защипать края. Выложить вареники в кипящую подсоленную воду. Когда они всплывут, варить еще 3 мин. Готовые вареники поместить в миску с карамелизованным луком, перемешать и подать к столу. Можно присыпать тонко нарезанным зеленым луком.
Комментарии
Узвар)) Название прикольное, а на выходе - компот из сухофруктов)
Крестьянам не по карману были изюм и грецкие орехи.
Гостю 5.01.2018 10:04
Да с чего вы это взяли? Это вам сталинская пропаганда мозги затуманила и переписанные учебники по истории. Крестьяне лучше нас жили, ну при царе точно, а вот советские были вечно голодными рабами без паспортов
Если бы рабочие и крестьяне жили хорошо, революции бы не было.
Голодные и холодные, без лаптей.
а никто и не говорит, что рабочие жили хорошо, рабочие и крестьяне - разные классы) рабочие как раз жили плохо, вот их и подбила интеллигенция на всякие бредни, типо революции
"Вечный зов" смотрели? Из всех крестьян один Кафтанов был богатый.
Про классы известно.
Многодетные крестьянские семьи жили впроголодь
10:15, ага, при царе разбогатели, из крепостных прямо сразу в кулаки...
Да и крепостные жили нормально, уж получше, чем в советское время
Батрачили на богатых, в нищете, своего хлеба до нового урожая не у всех хватало.
А про крепостных уж вообще что говорить- рабы.
11-51, да уж, грецкие орехи с мёдом кушали