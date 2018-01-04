Фото: penza-n.ru
Боевики в воскресенье, 31 декабря 2017 года, обстреляли в Сирии российскую авиабазу Хмеймим из минометов, в результате чего Москва потеряла четыре самолета. Об этом пишет РБК, ссылаясь на "Коммерсант" и двух его военно-дипломатических источников.
Уточняется, что в результате "одного из самых серьезных происшествий" за все время операции РФ в Сирии Москва потеряла четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С и транспортный самолет Ан-72. Кроме этого, по словам собеседников издания, свыше десяти военных могли получить ранения.
При этом источники газеты не уточняют, боевики какой именно террористической организации атаковали базу.
Отмечается, что Минобороны РФ не прокомментировало инцидент, а сообщило лишь о крушении вертолета Ми-24. В ведомстве рассказали, что во время перелета 31 декабря с Хмеймима в другой район Сирии разбился вертолет Ми-24. В результате инцидента погибли два пилота, а находившийся на борту бортмеханик получил травмы и был позднее эвакуирован. Причиной ЧП была названа техническая неисправность, а в военном ведомстве подчеркнули, что вертолет не обстреливали.
РБК подчеркивает, что направило запрос в Минобороны РФ.
Группа расследователей Conflict Intelligence Team написала в своем Telegram-канале после публикации информации об обстреле российской базы, что ни одна группировка с момента инцидента не взяла себя ответственность за произошедшее. Также в CIT отметили, что никто из местных жителей не опубликовал видео или фото последствий обстрела российской базы, хотя до этого снимки последствий ЧП рядом с базой Хмеймим "быстро оказывались в социальных сетях".
Ранее, 27 декабря, СМИ сообщали о том, что на российскую авиабазу в Сирии была совершена ракетная атака. Установленные на Хмеймиме средства ПВО смогли тогда сбить две ракеты, третья до базы не долетела, напоминает издание. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала инцидент "провокацией террористов" и рассказала об озабоченности Москвы тем, что у боевиков появляются "новые вооружения".
Комментарии
Даа)) у меня вообще недоумение если честно, гнали гнали их куда то а они тут под боком)) а сирийская солдотня трусы да овощи кроме как мирных ..ть да безоружных пленных убивать ничего не умеют, аа ещё Ассаду попу лизать.
Террористы выводят российские войска из Сирии эффективнее, чем главнокомандующий этих войск?
Вроде на этой базе 11 декабря Путин заявлял о великой победе, а 31 декабря эту базу расстреливают боевики. Позор!
Надо все руководство ВС в лагеря отправить, вплоть до майоров. Всем после лагерей социальную пенсию, другой не выслужили.
А потом уже начинать армию создавать
Победили же боевиков и вывели войска, что вранье?
До боевиков не довели заявления Путина о том, что они побеждены - вот и бепредельничают....
Таким темпом, Вова и этим контрибуцию начнет выплачивать
Так нам и надо!
И трое суток ни гу-гу ни с той ни с другой стороны, а все ссылки в сети на эту в "Коммерсанте"?
гость -10:22 "Так нам и надо!"
Пораженчество - опасное заболевание, оборотная сторона шапкозакидательства. Лечиться надо, граждане, от обеих болячек. В рамках президентской кампании ещё и не такие набросы пойдут
Это фейк.
И текст исказили:"что ни одна группировка с момента инцидента не взяла себя ответственность за произошедшее"
Почувствуйте разницу, как на самом деле
"Telegram-канал Directorate 4, который занимается обзором деятельности террористов, указывает, что в период с 31 декабря по 3 января ни одна из группировок не заявляла о том, что ими была предпринята атака на российскую авиабазу."
10:27) Вот и лечись! Кто мешает то???
И трое суток ни гу-гу ни с той ни с другой стороны, а все ссылки в сети на эту в "Коммерсанте"?
Наши думают, как подать эту новость. А Вы слушаете голос сирийских боевиков? Они заявили, что вертолет-то они сбили, а не технические причины. Пруф на ленте найдешь
Если бы бородатые нанесли нам подобный урон, то ор бы уже давно стоял во всех буржуинских СМИ. Трое суток прошло все-таки.
Ор наблюдаем только от здешних комментаторов
10:34 спасибо за рекламу коммента, мог бы и пропустить...Толково написано от 10:27 .
Не надо вестись на провокационные "жёлтые" статьи. Если послушать этих журнашлюх, то мы весь 2017 несли потери в сотни и тысячи солдат, с десятками уничтоженной нашей техники. Такого дерьма в комментах понапихано, что понятно - это фейк...
Наши думают, как подать эту новость.
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Больше верится в то, что они бухают и веселятся.
И правда - чего сами боевики-то молчат? Тут какой-то псих-одиночка взрыв в магазине устроил - так себе взрыв, без серьезных жертв - так они сразу заявление сделали, что это мы, дескать, постарались! А такая суперудачная атака на российскую военную базу - и тишина?! Целых четыре дня?! Быть не может!
гость - 10:34 "А Вы слушаете голос сирийских боевиков? Они заявили, что вертолет-то они сбили, а не технические причины."
От того же корреспондента, а звать его Роман Сапоньков, это если поиск сделать и выйти на его страничку в контакте, там у него из последнего:
"Вертолёт не сбивали, разбился в сложных метеоусловиях."
у него же:
Возможно, погибли наши люди, есть потери в технике. Информация до конца не проверена
Вранье амик постит, эта статья больная фантазия укро-си
Сми
Не знаю на счет гулагов, а вот трудовые лагеря определенно нужны
Очередь за тобой занимать ?
это не наши самолеты, их списали еще 2 недели назад
(с) МО РФ
11.13 - это ты про ЛТП, что ли, вспомнил? Хорошее дело!
Если информация не подтвердиться, амик в отставку...
Вполне может быть, что и союзники по ошибке наваляли. Отсюда и молчание
11:48
- гость - "союзники по ошибке наваляли"
Да чего уж, подайте новость по круче:" Опять этти русские самми себя обстрелливают!"
Говорить о том, имела ли место атака или нет, можно будет как минимум в том случае, если появятся спутниковые снимки базы, которые, как показывает практика, публикуются западными агентствами незамедлительно.
5 сутки уж ждем...
Время собирать камни...
Время играть в бирюльки
Что так самобичеванием любите заниматься? Несчастные люди
Время варфоломеевской ночи
ещё построим! Войны без потерь не бывает! Урок будет!
Сколько можно уже тратиться на Сирию, пусть сами у себя порядок наводят.
А наши у себя.
Боеприпасы , как,например, динамит, на жаре плавятся и самовзгораются, а потом и взрываются, детонируют и пр. Все начинали встречать новый год, а следить за складом с бомбами и ракетами некому было.
Пардон, это просто версия.
4.01.2018 12:59
- гость -
Боеприпасы , как,например, динамит, на жаре плавятся и самовзгораются, а потом и взрываются, детонируют и пр. Все начинали встречать новый год, а следить за складом с бомбами и ракетами некому было.
Пардон, это просто версия.
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Может, пьяные русские воины петарду неудачно запустили в склад боеприпасов?
О, МОРФ разродился!
"Министерство обороны России назвало фейком информацию об уничтожении семи самолетов на авиабазе Хмеймим в Сирии. Об этом в четверг, 4 января, сообщает РИА Новости.
В ведомстве подтвердили сведения о минометном обстреле базы, в результате чего два военнослужащих погибли. Это произошло 31 декабря после наступления темноты."
Те СМИ что перепечатывают подобные вбросы от игил по сути работает на них. Это же утка. Это пропаганда от саудиитов. Нет никаких доказательств, нет снимков с космоса и так далее. Откуда эти приматы бегающие по горам с автоматами Калашникова в руках знают что имено 2 истребителя и один транспортник были уничтожено ? Откуда у них такая подробная инфа ? Знают о кол-ве раненых и так далее. У них что там на нашей базе везде свои разведчики работают ? В ноябре 2015 года на ютубе появились множество роликов, где стреляет пушка и якобы эта пушка бьет по нашей авиабазе , но потом с базы были нанесены такие удары что они надолго забыли про эти вбросы в СИМИ. теперь же на десятки КМ нет там вокруг базы ни одного боевика . Якобы стреляли с минометов, но там вся территория вокруг базы просто заминирвана, туда сложно подойти на выстрел из миномета
"...вбросы от игил... пропаганда от саудиитов... нет снимков с космоса и так далее..."
"Откуда у них такая подробная инфа"
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Ты же сам сделал утверждение, а потом стал в нём сомневаться
И как тебе эти "приматы" сделают снимки из космоса? А увидеть, куда попала мина можно и в бинокль.
Уже появилось опровержение этой новости
про питерский аэробус над синаем тоже говорили сам упал, Бося все тельняшки изодрал, помнится с пеной у рта доказывал...хотя его носом тыкала даже эфиопская разведка
минобороны признало обстрел и гибель 2 солдат. самолеты не признаёт. могли сами по пьяне сжечь, как это уже было с 4 вертолётами.
Уже по списку СМИ тиражирующих новость понятно что это лабуда.
Скорее всего какойто обстрел был, но либерда решила тему подраздуть до небес.
Потом конечно ложечки найдутся, но осадочек то останется - на это и расчет.
Саудитам веры больше чем нашему министерству обороны.
"Уже по списку СМИ тиражирующих новость понятно"
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Коммерсант принадлежит патриоту России вообще и лично В.В.Путина в частности Алишеру Бурхановичу Усманову. Так что понятно?
Все журики кому то принадлежат. Писак без хозяина не бывает.
*территория вокруг базы просто заминирвана, туда сложно подойти на выстрел из миномета====там рядом жилой массив. миномёт очень эффективен. вьетконговцы достали янки - закапывали миномёт в землю с прицелом на базу километрах в 3-5. приезжал на велике с сумкой мин партизан, кидал мины за минуту, маскировал фанерой с землей и сваливал.
"Все журики кому то принадлежат."
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Что "понятно" про Коммерсант?
То что рэйтинги и индекс цитирования важнее верноподданичества. Денежки главнее. Зачем Усманову копия убыточной Российской газеты? Вся пресса кроме официальной стремительно превращается в желтую. Да хоть на амис посмотрите. Вполне официально сотрудничают с администрацией, но это не мешает перепечатывать "горячие" новости.
Alex5800, да ты успокойся уже, факт обстрела из минометов нашей базы никто уже не опровергает, при этом обстреле погибли двое военнослужащих, понятно пытаются микшировать новость, поэтому опровергают потерю самолетов, но всем уже давно понятно, что это впустую потраченные бюджетные деньги, а самое главное человеческие потери.
Не стоит ехидничать, товарищи. В.В.Путин сказал при визите к нашим сирийским друзьям, что мы победили, значит это так и есть. И пить. И не важно, что молчали про инцидент столько времени. Некогда было. У военных свои законы. Они военные воины и у них свои тайны. Вот.
Я то не нервничаю в отличие от Вас. Таких обстрелов Хмеймима было несколько десятков, о них уже просто перестали писать. А насчет впустую потраченных бюджетных денег... Вы как я понимаю не служили? То есть в военных вопросах не понимаете от слова ничего? Ни одни учения не дадут и половины того опыта для военных как реальные боевые действия. В этом отношении компания в Сирии намного оправдала вложенные в нее средства.
Alex5800
Учения!? не дороговаты ли эти учения то? СССР в Афгане тоже учения проводил, чем эти учения закончились всем известно, СССР не стало...
"Денежки главнее."
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Думаете, Усманов заработал свои миллиарды с помощь журнала?
"Зарабатывает" он совсем другими средствами))
"Таких обстрелов Хмеймима было несколько десятков, о них уже просто перестали писать. "
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Ну подумаешь, два трупа очередных, даже бумагу марать не стоит... и знать никому не обязательно, "отряд не заметил потери бойца"(с) да?
Думаете, Усманов стал бы держать убыточное подразделение в своих структурах?
Я понимаю пугливому бесполому обывателю трудно это понять, но... Быть военным - это мужская работа и риск ранения и гибели ее неотделимая часть. Я даже скажу, что значительная часть идет служить именно ради этого риска, а не за зарплаты и льготы которым обзавидывались несчасные офис-менагеры... Вам не понять короче.
Быть военным в России - это беспросветное пьянство и тупость от него. это хорошо видно 2 августа во всех фонтанах страны.
А Вы слушаете голос сирийских боевиков? Они заявили, что вертолет-то они сбили, а не технические причины.
А зачем вы слушаете голос сирийских боевиков? Это родовая травма? Или психологическая болезнь?
Ну вот так всегда. Как только перед офисными хомячками и всякими индивидуальными предпринимателями начинает маячить призрак другого мира - в котором есть опасность и смерть и живут грубые вояки, обыватели начинают истерить и пытаться робко ругаться. Но наверное так было всегда.
Хау. Я все сказал.
похоже Алеша5800 просто тролль, как когда то был Бося2014
"Думаете, Усманов стал бы держать убыточное подразделение в своих структурах?"
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Думаю, что если подразделения Усманова будут заниматься распространением фейков про российские вооруженные силы, то весь его бизнес резко станет убыточным.
16.49 говорят что бося сотрудник апресса
4.01.2018 16:36 опасность и смерть в Сирии пу и асад причиняют пока больше гражданским. какую несгибаемую силу воли нужно иметь, чтобы убить 1млн чел.за 5 лет войны с собственным народом! Людоед омар из Судана, большой друг пу, разыскиваемый Интерполом за геноцид 300000, отдыхает!
4.01.2018 15:58
Alex5800
Не сыпьте бисер перед плоскостопыми. Все равно не поймут.
убить 1млн чел.за 5 лет
Сколько миллиардов И.В. Сталин собственноручно расстрелял и сколько ребятишек скушал с соусе болоньез?
Когда МО предоставит фотки базы и докажет что у них всё нормально?
Сталин собственноручно расстрелял ------ он от сына в плену отрёкся, убил мужа дочери, сломал ей жизнь, от того она сбежала в США. и жена его застрелилась, не вынеся издевательств и арестов близких. почти вся родня жён Аллилуевых и Сванидзе были уничтожены. если он ТАКОЕ делал с родными, почему бы ему не убить ГУЛАГом 20м голодомором 12м депортацией народов 2м, войной с другом гитлером 43м и т.д.?
4.01.2018 17:22
- гость -
Когда твои работодатели предоставят фото разбитой базы?
Когда МО предоставит фото? Когда отстррятся заново. Скриншоты из Симс уже не пройдут
6 июля 1936 года появился лозунг «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство». Мы решили вспомнить, в следствии чего появился этот лозунг, и причем тут фото Сталина с маленькой девочкой Гелей Маркизовой.
Отец Гели Маркизовой был расстрелян 14 июня 1938 года
Мать Гели вскоре после потери мужа была арестована, заключена в тюрьму и через год была сослана с дочерью и сыном в Туркестан С перерезанным горлом её нашли в больнице
Геля прокляла усатого и рябого сухорукого палача.
"Не сыпьте бисер перед плоскостопыми."
Эти полоскостопые содержат вас плоскоголовых, лучше чем себя.
4.01.2018 18:37
- гость -
Корону себе на пятой точке поправь, а то мания величия прямо на грязную манишку брызгает. А вот сходил бы в армию, даже на год, даже в инженерные войска, там бы научился себя в приличном виде поддерживать.
хожу на зимнюю рыбалку. есть в нашей компании молодые военные пенсы(майоры подполы капдва) 45-50 лет, они ТАААК нажираются, что их приходится волочить за шкирку 2км до дома! больше ничего(колоть дрова, настроить комп, починить технику) не умеют вот чему учит армия!