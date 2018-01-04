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Новости

Кличко забыл украинский язык во время выступления в Киеве

, ИА "Амител"
Мэр города неправильно произнес словосочетание "звездное небо", сказав "зіркове нібо"

Фото: youtube.com

В сети высмеяли киевского мэра Виталия Кличко, который на выступлении забыл, как сказать по-украински "звездное небо". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на опубликованный на YouTube ролик.

Во время выступления на Софийской площади, градоначальник обратил внимание киевлян на "километры гирлянд", которыми украшена столица Украины. При этом Кличко произнес слова собственного сочинения: "зіркове нібо". 

После оговорки Кличко, среди зрителей пробежала волна смеха, а сам мэр, как видно, в ролике, растерялся. Спустя несколько секунд он услышал подсказку и поправился, сказав "небо". Однако, как пишет агентство, и это не исправило положение, ведь грамотно было бы сказать "зоряне небо".

В сети пользователи назвали Кличко "птицей говоруном" и "гороховым шутом". Также один из юзеров отметил, что "я бы уже три года назад после первого ляпа сидел дома и не позорился".

Кто-то посчитал, что страшно не то, что мэр Киева путается в словах, а "страшно то, что он путается в делах, и это отражается на столице".

Некоторые связали оговорку Кличко с его нетрезвостью, предположив, что градоначальник выпил по случаю праздника.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

4.01.2018 10:10
- гость -

Як же він міг

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4.01.2018 10:48
iOne

Сбила ты меня с дороги
Не найду фарватер
Буду жить теперь один
Я как ТЕРМИНАТОР!

0  0
4.01.2018 13:10
гiсть

Ну и что? Даже в сети не любят людей, которые докапываються до каждой запятой

0  0
4.01.2018 13:18
- гость -

Бггг....
У самих депутат город Бундестаг ищет, но лучше посмотрите на хохлов...

0  0
4.01.2018 15:43
- гость -

Хорошо, что нам каждую оговорку приподносят как новость. Мы дружно смеемся над ними. От этого нам становится лучше и величественнее.

0  0
4.01.2018 17:03
Гость

Всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно...

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