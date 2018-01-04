Фото: youtube.com
В сети высмеяли киевского мэра Виталия Кличко, который на выступлении забыл, как сказать по-украински "звездное небо". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на опубликованный на YouTube ролик.
Во время выступления на Софийской площади, градоначальник обратил внимание киевлян на "километры гирлянд", которыми украшена столица Украины. При этом Кличко произнес слова собственного сочинения: "зіркове нібо".
После оговорки Кличко, среди зрителей пробежала волна смеха, а сам мэр, как видно, в ролике, растерялся. Спустя несколько секунд он услышал подсказку и поправился, сказав "небо". Однако, как пишет агентство, и это не исправило положение, ведь грамотно было бы сказать "зоряне небо".
В сети пользователи назвали Кличко "птицей говоруном" и "гороховым шутом". Также один из юзеров отметил, что "я бы уже три года назад после первого ляпа сидел дома и не позорился".
Кто-то посчитал, что страшно не то, что мэр Киева путается в словах, а "страшно то, что он путается в делах, и это отражается на столице".
Некоторые связали оговорку Кличко с его нетрезвостью, предположив, что градоначальник выпил по случаю праздника.
Комментарии
Як же він міг
Сбила ты меня с дороги
Не найду фарватер
Буду жить теперь один
Я как ТЕРМИНАТОР!
Ну и что? Даже в сети не любят людей, которые докапываються до каждой запятой
Бггг....
У самих депутат город Бундестаг ищет, но лучше посмотрите на хохлов...
Хорошо, что нам каждую оговорку приподносят как новость. Мы дружно смеемся над ними. От этого нам становится лучше и величественнее.
Всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно...