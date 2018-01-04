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Соревнования среди лыжников "Динамовская лыжня" пройдут в Барнауле в четверг, 4 января. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края со ссылкой на управление спорта и молодежной политики региона.
Отмечается, что состязания посвящены памяти заслуженного тренера РСФСР Сергея Мельникова. Поучаствовать в них может любой желающий. Для этого нужно лишь представить справку о состоянии здоровья.
В сообщении говорится, что лыжники 2004-2008 годов рождения будут проходить километровую дистанцию, 2,5 километра преодолеют спортсмены 2000-2003 годов рождения. Лыжники в возрасте от 18 до 39 лет должны будут пройти пять километров, мужчины старше 40 — также пять километров, а женщины — 2,5 километра.
Соревнования пройдут на лыжной базе "Динамо" по адресу: Змеиногорский тракт, 36. Регистрация участников начнется в 12:00, а сами состязания — в 14:00.
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