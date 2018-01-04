Фото: РИА Новости/ГУ МЧС России по ХМАО
В Сети появился ролик с места ДТП в Ханта-Мансийском автономном округе, в ходе которого погибли десять человек. Видео появилось на сайте канала РЕН-ТВ, пишет РИА Новости.
Авария с участием машин Mazda 6 и Renault Duster произошла накануне, 3 января, на 158-м километре трассы "Ханты-Мансийск — Нягань" в Октябрьском районе ХМАО. В результате ДТП, по данным регионального управления МВД, погибли десять человек, в том числе четверо детей, самому младшему из которых было меньше года.
Сотрудники СКР выясняют обстоятельства аварии.
Согласно данным МЧС, движение на дороге сейчас возобновлено.
Комментарии
две полные машины и ни кто не выжил? жуть.
половина наверняка выжили, но спасатели потеряли "золотой час". к детям год назад ехали 40 минут! в шоке, с потерей крови, без одежды при -20 останавливается сердце. вертолёт нужен, но на нём чинуши на охоту летают.
маздоводы меньше 160 не ездят. и дастер на крейсерской 110 шел. в сумме 270! на такой скорости можно выжить в суперкаре типа формула в карбоновой капсуле и спецкостюме.