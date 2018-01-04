Фото: vk.com/barneos22
Жители Барнаула рассказали о ДТП с участием легкового автомобиля в краевой столице. Соответствующая запись появилась в паблике Barnaul 22 во "ВКонтакте".
Уточняется, что авария произошла ночью в четверг, 4 января, около 4:30 на пересечении улицы Сизова и проспекта Калинина. На опубликованных снимках видно, что автомобиль лежит посреди дороги вверх дном. Рядом стоят несколько полицейских автомобилей.
По словам очевидцев, водитель легковушки остался жив.
Также один из свидетелей отметил, что автомобиль двигался с "приличной" скоростью, водитель убегал от ДПС.
Официальных комментариев на данный момент нет.
Комментарии
Жаль что сам себе башку не снес, кастрировать урода, дабы себе подобных не плодил. А тем водятлам, которые сейчас набросится на меня защищая утырка, для прочистки мозгов, пожелаю повстречаться в ДТП с ним или ему подобным.
ох... какой вы агрессивный-то с утра
А наскрозь больного бмвшника я надеюсь Мы правильно выпустили,или опять чё не по вашему?
Пока будет у власти ввп - смертей не избежать на дорогах.....
Пока будет у власти ввп - смертей не избежать на дорогах.....
Пока будет у власти ввп - смертей не избежать на дорогах.....
Ваня Правдин, ваш Алексей занимается втягиванием воздуха через трубу котораЯ находится ниже уровня пояса и из кожанного материала.