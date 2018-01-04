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Жительница Бийска перевела интернет-мошеннику около 8 тысяч рублей, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
По предварительным данным, к потерпевшей в соцсетях обратился якобы ее знакомый и попросил срочно перевести ему 10 тысяч рублей. Бийчанка, хоть и знала о способах обмана в сети, согласилась отослать ему около 8 тысяч рублей. Позднее потерпевшая догадалась, что общалась не со знакомым, а с мошенником. После этого женщина сразу же обратилась в полицию.
Сейчас правоохранители устанавливают личность мошенника.
Полицейские призывают жителей региона быть внимательными и бдительными при совершении сделок в Интернете. Нельзя доверять неизвестным лицам, которые просят деньги в долг или предлагают совершить разные финансовые операции посредством перевода денежных средств за покупку какого-либо товара, либо оказание других услуг. Не нужно сообщать данные банковской карты, приходящие по СМС пароли во избежание списания денег со счетов. Кроме этого, нужно тщательно проверять информацию с предложениями, которые поступают от незнакомцев.
Комментарии
Извините, не по теме. Что это за банер висит третий день уже "пара носок"? Это прикол какой ни будь или что? Если реклама - так хоть грамотно напишите "пара носков". Глаза устали от безграмотности!
Существительное носки относится к названиям парных предметов, так же, как и чулки, ботинки, сапоги или погоны. Общее в этих существительных – мужской род, возможность употребления в единственном числе и основа на твердый согласный:
Множественное число Единственное число
носки носок
чулки чулок
ботинки ботинок
сапоги сапог
погоны погон
По существующим в русском языке правилам, большинство имен существительных мужского рода с основой на твердый согласный в родительном падеже множественного числа имеет нулевое окончание. Существительное носки не входит в это большинство и во множественном числе приобретает окончание –ов по типу родительного падежа непарных существительных, например, платков, замков, подков, черепков, островов:
Родительный падеж (кого? чего?)
Существительные, обозначающие парные предметы Существительные, обозначающие непарные предметы
чулок платков
ботинок замков
сапог подков
погон черепков
Но! носков островов
Следовательно, единственно правильной формой употребления существительного носки в родительном падеже множественного числа является вариант носков. Форма носок соответствует именительному и винительному падежам единственного числа:
Он настолько беден, что у него даже пары лишних носков не найдется. (Род. п., мн. ч.)
Носок оказался с огромной дырой на пятке. (Им. п., ед. ч.)
Малыш никак не мог натянуть носок и в конце концов расплакался. (Вин. п., ед. ч.)