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Дочь американского лидера Дональда Трампа Иванка собирается стать первой женщиной-президентом США. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на книгу журналиста Майкла Вулффа "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа".
Издание New York Magazine, которое опубликовало выдержки из книги, сообщает, что в ней речь идет не только о "кухне" Белого дома, но и о сговоре, в который вступили Иванка и ее муж, советник Джаред Кушнер. В частности утверждается, что они решили войти в администрацию Штатов, чтобы в будущем Иванка могла получить возможность баллотироваться на пост главы государства.
"Между собой пара договорилась: если в будущем появится возможность, она будет баллотироваться в президенты", — написал Вулфф, отметив, что это известие "привело в ужас" советника президента Стивена Бэннона.
Предполагается, что книга Вулффа о жизни Белого дома появится на прилавках 9 января.
Ранее администрация Трампа опровергла содержание книги журналиста. В ней, кроме прочего, содержатся приписываемые экс-советнику Бэннону обвинения в "предательстве" в адрес Дональда Трампа-младшего по поводу его встречи с российским юристом Натальей Весельницкой.
Комментарии
Про Меланию и теперича Иванку мы все знаем!!! Когда про наших хоть что-нибудь будет...
А что ты о России ещё не знаешь?
Наши-то иванки хотят быть Президентом страны или на роль Медведева не претендуют?!
Какую Иванку президентшу?Иванку на трампство?Так она, лукавая, презлым заплатила за предобрейшее, сама захотела царствовать и всем владети!(с))))
Во многих странах мира во главе государств стоят женщины. Чем эта страна хуже любой демократической? У нас, в родной России, тоже на выборы зарегистрировались женщины. Выбор за нами - российскими избирателями. Как решим в своей стране сами, так и будем жить.
"Киндер. Кюхен. Кирхен." (с)