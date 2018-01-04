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Общероссийское объединение пассажиров предложило ввести черные списки нарушителей порядка на железной дороге и в автобусах дальнего следования. Инициатива направлена в думский комитет по транспорту и строительству, пишет РИА Новости со ссылкой на RT.
По словам запреда организации Ильи Зотова, речь идет о поездах и автобусах международного и междугороднего сообщения, где для покупки билета нужен паспорт.
Зотов отметил, что такие профилактические меры, которые будут прописаны в законе, "смогут защитить пассажиров от нарушения порядка со стороны их попутчиков". В результате люди будут активнее пользоваться общественным транспортом на больших расстояниях, "где будут обеспечены комфорт и безопасность маршрута", добавил он.
В инициативе отмечается, что решение о создании черного списка должен принимать перевозчик. Также предлагаются ограничительные меры: например, если до того или иного пункта назначения можно добраться лишь одним видом транспорта, перевозчик не вправе отказать указанному в списках "дебоширу".
В Госдуме отметили, что депутаты, вероятно, поддержат предложение.
Агентство напоминает, что с декабря прошлого года право создавать черные списки дебоширов появилось у авиаперевозчиков. Согласно закону, пассажир, который получил административное наказание за соответствующее нарушение и попавший в реестр от конкретной компании на год лишается права пользования ее услугами. Так, в списках "Аэрофлота" уже числятся свыше десяти тысяч человек.
Комментарии
И незамедлительно создать "черные" списки нарушающих порядок проживания в многоквартирных домах и нарушителей правил общежития ! Больше списков разных и чтобы всех можно было идентифицировать. Нужно создать кроме уникального ИНН, номера паспорта, СНИЛС, и тд идентификатор социальной сознательности -ИСС