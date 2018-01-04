Фото: instagram.com
Голливудская звезда Эллен Пейдж вышла замуж за свою подругу, танцовщицу Эмму Портнер. Об этом пишет РИА Новости на Instagram-аккаунт актрисы.
"Не верится, что теперь я могу назвать эту необыкновенную женщину своей женой", — подписала Пейдж снимок, на котором изображены руки девушек с обручальными кольцами.
Агентство напоминает, что впервые пара появилась вместе на публике летом прошлого года. О своей сексуальной ориентации актриса рассказала в феврале 2014 года.
Пейдж известна по ролям в таких лентах, как "Люди Икс", "Начало" и "Лицом к лицу". За роль в фильме "Джуно" актрису номинировали на "Оскар".
Комментарии
видел фоточки. страшненькие девченки)
Мододцы девочки.Совет да любовь.
Хоть не эти.,эдорасты, говно друг другу толкают .тьфу срамота...
Лисбы вам, девченки, было хорошо. Ничего, наиграются в любоффффь и мужиков себе найдут нормальных
Зачем это висит в топе ленты новостей полдня? Кому это важно? Редактору?