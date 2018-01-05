В конце декабря в Барнауле прошли общественные слушания, посвященные проекту новой редакции Устава города. Ряд ученых предложили изменить в исторической справке дату основания Барнаула с 1730 года на 1739-й. Однако местные депутаты, как и большая часть горожан, пришедших на слушания, высказались против. Корреспондент портала Amic.ru обсудил сложившуюся ситуацию с доктором исторических наук, профессором кафедры отечественной истории АлтГУ Валерием Скубневским.

- Валерий Анатольевич, ваша точка зрения в этой дискуссии?

- Эта дискуссия очень старая. Так в газете "Алтайская правда" за 1994 год есть статья наших историков-краеведов Вадима Бородаева и Аркадия Контева "Кто и когда сей город основал". В ней они доказывают, что годом основания Барнаула следует считать 1739 год, кода Демидов построил плотину через реку Барнаулку и начал строительство медеплавильного завода, заработавшего в 1741 году.

Однако эта дата звучала и раньше. Так в многотомном издании 19 века "Живописная Россия" геолог Иван Мушкетов писал: "В 1739 году Демидов построил завод, который впоследствии послужил основанием горной столице Алтая — Барнаулу". В 1907 году Известные географы Фотий Белявский и Вениамин Семенов-Тян-Шанский пишут: "В 1739 году на месте нынешнего Барнаула Демидовым была основана деревня, на следующий год был построен завод, названный барнаульским медеплавильным и запущенным в 1744 году".

Есть и еще одно авторитетное свидетельство — ученого-народника Петра Голубева об основании на месте нынешнего города Барнаула демидовской деревни в 1738 году, а в 1739 году медеплавильного завода, пущенного в ход в 1744 году. Это точки зрения дореволюционных ученых.

В советское время ученый краевед, чье мнение в заселении края непререкаемо, Юрий Булыгин, также считает датой основания города год постройки плотины – 1739. Дата 1730 год – это год основания деревни Барнаульской, находящейся в среднем течении реки Барнаулки. Однако это ошибочное мнение, так как деревня не послужила основанием города, а в настоящее время и вовсе исчезла.

- Валерий Анатольевич, я знаю, что в уставе города в качестве возможной даты основания прописан и 1724 год. Откуда он взялся и почему оказался в официальном документе?

- Это год основания деревни Усть-Барнаульской, которая территориально попадает в границы современного города. Но Булыгин доказал, что жители этой деревни не имели никакого отношения к строительству завода, а позже и вовсе были переселены куда-то. Так что деревня не стала тем ядром, вокруг которого формировался город.

- Получается, что все историки и дореволюционного и советского времени признают дату 1739 год?

- Да. Хотя надо отметить, что и дата 1730 год в краеведческих изданиях повторялась. В университетской газете "За науку" в 1995 году студент, а после известный корреспондент Андрей Никитин написал статью "Барнаулу хотелось ордена". Он указал на то, что дата понадобилась тогдашней администрации, чтобы получить орден в 1980 году. Орден был дан естественно не за дату, а за вклад Барнаула в победу в ВОВ, ну а дата немного помогла.

- То есть, дата 1730 год появилась только в 1980 году, к 250-летию города?

- Да. Действительно так. Уже после появления этой даты некоторые ученые стали протестовать. В 2000 году на деньги города была выпущена энциклопедия "Барнаул", где Юрий Булыгин еще раз приводил все факты, работники администрации не могли не увидеть эту статью.

- Валерий Анатольевич, традиционно в сознании людей временем основания города является дата создания системообразующего или градообразующего предприятия. В нашем случае, это 1739 год – медеплавильный завод, затем сереброплавильный завод. Насколько такой подход оправдан?

- Действительно, большинство старинных средневековых городов на Руси и в Сибири образовывались так. В Сибири практически все старинные города были крепости или остроги: Тобольск, Томск, Иркутск, Красноярск, Бийск, важна была их военная функция. А у Барнаула была промышленная функция. И этим он напоминает уральские города: Екатеринбург, Нижний Тагил, которые формировались вокруг заводов. Особняком здесь стоит Новосибирск, дореволюционный Николаевск. Его становление связано с постройкой Сибирской железной дороги.

- Не могу не спросить еще об одном историческом подходе. Поскольку спустя десятилетия меняются взгляды на датировку, на основание города, может быть, какие-то подвижки произошли в науке и относительно топонима "Барнаул"?

- В самом названии звучит что-то тюркское - аул. В 19 веке Сперанский, когда был генерал-губернатором Западной Сибири, ехал в Барнаул и писал дочери: "Я еду в город с названием, труднопроизносимым для русского человека". Более всего мне нравится версия историка Алексея Уманского, он предлагает их две. Во-первых, название города происходит от названия реки, давшей название и заводу. С телеутского языка – это "боранаул", что в переводе означает "мутная река". А с монгольского – бороноур – "волчье озеро". Большинство сибирских рек носят названия местных народов, а потом они дали названия городам: Тобольск от Тобола, Томск от Томи, Иркутск от Иркута, Бийск от Бии.

- Как быть тогда со статусом города? Знаю, что это страница истории вызывает немало вопросов. Подробнее хотелось бы узнать, когда Барнаул был признан городом.

- История эта запутанная и интересная. Если при присвоении крепости статуса города выходит правительственный указ, то по Барнаулу такого приказа, сколько не искали, так и не нашли. Самая ранняя дата — 1771 год, когда построили Петропавловский собор, ныне разрушенный, стоявший на площади Свободы. Подробно этим вопросом занималась Татьяна Соболева, которая говорит, что фактически Барнаул стал городом в 80-х годах 18 века. Законодательно же это было закреплено в 1806 году. Герб был получен значительно позже — в 1846 году. Барнаул был к тому же не просто город, а горный город. То есть он имел устав горного города, так как здесь стоял горный батальон, а большая часть населения была связана с горным производством.

- Насколько часты были явления, когда статус города предшествовал появлению официального герба?

- По моему мнению, гербы давались именно городам, иногда посадам – промежуточным образованиям между деревней и городом. И выдавались они именно при учреждении, то есть учреждался город и тут же ему давался герб.

- В последнее время становится модным сравнивать историческую часть города с Санкт-Петербургом. Впрочем, ранее город знал и другое именование – "Сибирские Афины". Поясните, откуда оно появилось и почему позже перешло к Томску?

- На мой взгляд, Барнаулу больше подходит определение "уголок Петербурга", именно так назвал наш город публицист и писатель Небольсин. Центральная часть города – это Демидовская площадь, Петропавловская улица и еще несколько центральных улиц имели черты столичной архитектуры в стиле классицизма. В центральной части много строили такие архитекторы, как Молчанов, Яков-Попов (ученик Росси – известного петербургского архитектора). Дух Петербурга напоминает не только архитектура, но и состав жителей. В большинстве сибирских городов жителями были мещане с небольшой прослойкой купцов. В Барнауле же большинство жителей были связаны с горным производством, в том числе прослойка горных инженеров, получивших образование в Петербурге. Они ходили в эффектных мундирах горных офицеров, которых нельзя было не заметить на улице. Также важна и культурная сторона: Барнаул гордится первым музеем, первой метеостанцией, технической библиотекой, горным училищем, аптекой. Барнаул во многом был первым в Сибири. И путешественники, проехав типично купеческие города наподобие Тюмени, бывали приятно удивлены культурной атмосферой Барнаула.

В определение "Сибирские Афины", данное Семеновым-Тян-Шанским, видимо вкладывался такой же смысл. К Томску честь так называться перешла после открытия в нем университета. Это был первый университет не только в Сибири, но и всей Азиатской России. Ни в Средней Азии, ни на Урале, ни в Сибири до этого самостоятельных, неприсоединенных университетов не было.

- Валерий Анатольевич, какие еще события привлекают ученых в более поздней истории Барнаула? Можете подробнее остановиться на ключевых событиях в жизни города 18-20 веков?

- Историки, занимающиеся изучением какого-либо города, должны интересоваться всеми его периодами от возникновения до современности. Переломных моментов очень много: это и переход завода в руки императоров, прежде всего, Елизаветы Петровны в 1747 году. Далее отмена крепостного права в 1861 году, после которого заводы вступили в полосу кризиса, в 1893 году сереброплавильный завод был закрыт и на первое время выходит торговля. Это и годы первой мировой войны, к тому же в 1915 году в Барнаул дошла железная дорога, которая определяла транспортную ситуацию и повлияла в дальнейшем на экономику. Это, конечно, учреждение Алтайского края в 1937 году, когда Барнаул становится краевым центром, что влияло на его развитие. Это и Великая Отечественная Война, когда, с одной стороны, ушло на фронт очень много людей, а с другой, — сюда были эвакуированы многие промышленные заводы и ВУЗы, и культурные учреждения, которые дали мощный толчок развития городу. Это и освоение целины, во время которой возникли новые заводы, например, комбайно-сборочный, впоследствии Моторный. Это те ключевые вехи, которые влияли либо на замедление, либо на ускорение развития города.

- Вы еще не упомянули пожар 1917 года. Можно ли это также считать поворотным моментом в истории города? И расскажите нам о версиях возникновения пожара.

- Это просто несчастный случай, произошедший 2 мая 1917 года. Пожар никак не связан с революционными событиями. Был очень жаркий день и сильный ветер. Огонь с одной усадьбы перекинулся на другую и пошел гулять по центральной части города. Средства, которые в то время имелись у пожарной части, были совершенно не в состоянии остановить этот жуткий пожар, уничтоживший 57 кварталов. Затем на это событие наложились две революции. И в 1920-е годы Барнаул просто "зализывал раны", восстанавливал легкую промышленность, большие заводы в то время не строились. Кроме того, Барнаул теряет статус губернского города. Но в 30-е годы происходит строительство Меланжевого комбината и строительство жилплощадки, нового современного микрорайона, это и подтолкнуло Барнаул к новому развитию.

- Всегда интересовал вопрос гражданской войны на Алтае. Можно ли говорить, что здесь был один из главных очагов противостояния белых и красных?

- На самом деле, во время гражданской войны не было каких-то тихих уголков. На территории самого Барнаула крупных боев не было. Но надо помнить, что Алтайский край – это аграрный регион, поэтому основные события разворачивались при участии крестьянства. Сейчас уже открыто говорят не только о "белом терроре", о нем говорили всегда, но и о "красном терроре". Также имели место такие негативные явления как самосуд в среде крестьянства. Ощутив вакуум власти, крестьяне сами стали решать, что делать. Казнить без суда и следствия могли и за мелкое воровство, и просто из мести. Сейчас поднимаются архивы и дают возможность для изучения белых пятен гражданской войны, которых большое множество.

- Летом 2017 года во время работ на теплотрассе близ площади Свободы были обнаружены останки людей. Следствие установило, что это захоронение 18 века – очевидно петропавловского кладбища, находившегося при одноименном соборе. Доподлинно известно, что там были захоронены изобретатель Иван Ползунов и начальник Колывано-Воскресенских заводов Андреас Беэр. Стоит ли на ваш взгляд проводить дальнейшие археологические работы, и возможно ли спустя почти 250 лет доподлинно установить могилу Ивана Ползунова?

- В идеале это было бы хорошо, найти могилу изобретателя паровой машины. Но в реальности я не вижу для этого возможности. Мы же не можем раскопать всю старую часть города, снять дорожное покрытие, где-то и вовсе уже построены дома. То есть, я не думаю, что кто-то реально будет этим заниматься.

- Известно, что церковь планирует восстанавливать Петропавловский собор. Возможно, этот вопрос вновь будет поднят.

- Изначально Петропавловский собор был деревянным, а затем каменным. Так вот кладбище находилось при деревянном, и надо найти схемы захоронения, куда оно уходило. К тому же останки были найдены не в сквере, а под тротуаром, под проезжей частью. И этот вопрос требует изучения.

- Никак не дает покоя исследование Юрия Булыгина, называвшего деревни, существовавшие на территории современного Барнаула в 20-е годы 18 века – Усть-Барнаульская, Верх-Барнаульская и Ересная. Осталось ли что-то сейчас от этих поселений хотя бы на уровне топонимов?

- Ерестная, разумеется, осталась и сейчас на Кордоне в сторону Оби. Усть-Барнаульская, Верх-Барнаульская исчезли, и обнаружить их не представляется возможным. Город динамично развивался и столь уже велик культурный слой, что даже раскопки не принесут результата. Это были поселения старше города, заселенные не демидовскими людьми.

- Какие еще события в истории Барнаула носят тенденциозный характер и не подтверждены фактами?

- Не знаю больше таких событий. История города уже достаточно изучена. Спорные моменты – это дата основания Барнаула и присвоение статуса города. Именно эти обстоятельства могут стимулировать молодых ученых на поиски.

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