Пятница, 5 Январь, 19:32

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Президент РФ объявил наступающий год годом добровольца и волонтера. А вы готовы стать добровольцем?

Загадываете ли вы желания в новогоднюю ночь и сбываются ли они?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,6
€ 68,87
964694
-20°
Обь
18см -2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное ДТП под Алейском Новый Год -2018Итоги года - 2017
Новости

В истории Барнаула осталось 2 спорных эпизода: доктор наук о прошлом города

, ИА "Амител", Артем Кузнецов
Профессор АлтГУ Валерий Скубневский рассказал порталу Amic.ru о "темных пятнах" барнаульской истории

Фото: asu.ru

В конце декабря в Барнауле прошли общественные слушания, посвященные проекту новой редакции Устава города. Ряд ученых предложили изменить в исторической справке дату основания Барнаула с 1730 года на 1739-й. Однако местные депутаты, как и большая часть горожан, пришедших на слушания, высказались против. Корреспондент портала Amic.ru обсудил сложившуюся ситуацию с доктором исторических наук, профессором кафедры отечественной истории АлтГУ Валерием Скубневским.

- Валерий Анатольевич, ваша точка зрения в этой дискуссии?

- Эта дискуссия очень старая. Так в газете "Алтайская правда" за 1994 год есть статья наших историков-краеведов Вадима Бородаева и Аркадия Контева "Кто и когда сей город основал". В ней они доказывают, что годом основания Барнаула следует считать 1739 год, кода Демидов построил плотину через реку Барнаулку и начал строительство медеплавильного завода, заработавшего в 1741 году.

Однако эта дата звучала и раньше. Так в многотомном издании 19 века "Живописная Россия" геолог Иван Мушкетов писал: "В 1739 году Демидов построил завод, который впоследствии послужил основанием горной  столице Алтая — Барнаулу". В 1907 году Известные географы Фотий Белявский и Вениамин Семенов-Тян-Шанский пишут: "В 1739 году на месте нынешнего Барнаула Демидовым была основана деревня, на следующий год был построен завод, названный барнаульским медеплавильным и запущенным в 1744 году".

Есть и еще одно авторитетное свидетельство — ученого-народника Петра Голубева об основании на месте нынешнего города Барнаула демидовской деревни в 1738 году, а в 1739 году медеплавильного завода, пущенного в ход в 1744 году.  Это точки зрения дореволюционных ученых.

В советское время ученый краевед, чье мнение в заселении края непререкаемо, Юрий Булыгин, также считает датой основания города год постройки плотины – 1739. Дата 1730 год – это год основания деревни Барнаульской, находящейся в среднем течении реки  Барнаулки. Однако это ошибочное мнение, так как деревня не послужила основанием города, а в настоящее время и вовсе исчезла.

- Валерий Анатольевич, я знаю, что в уставе города в качестве возможной даты основания прописан и 1724 год. Откуда он взялся и почему оказался в официальном документе?

- Это год основания деревни Усть-Барнаульской, которая территориально попадает в границы современного города. Но Булыгин доказал, что жители этой деревни не имели никакого отношения к строительству завода, а позже и вовсе были переселены куда-то. Так что деревня не стала тем ядром, вокруг которого формировался город.

- Получается, что все историки и дореволюционного и советского времени признают дату 1739 год?

- Да. Хотя надо отметить, что и дата 1730 год в краеведческих изданиях повторялась. В университетской газете "За науку" в 1995 году студент, а после известный корреспондент Андрей Никитин написал статью "Барнаулу хотелось ордена". Он указал на то, что дата понадобилась тогдашней администрации, чтобы получить орден в 1980 году. Орден был дан естественно не за дату, а за вклад Барнаула в победу в ВОВ, ну а дата немного помогла.

- То есть, дата 1730 год появилась только в 1980 году, к 250-летию города?

- Да. Действительно так. Уже после появления этой даты некоторые ученые стали протестовать. В 2000 году на деньги города была выпущена энциклопедия "Барнаул", где Юрий Булыгин еще раз приводил все факты, работники администрации не могли не увидеть эту статью.

- Валерий Анатольевич, традиционно в сознании людей временем основания города является дата создания системообразующего или градообразующего предприятия. В нашем случае, это 1739 год – медеплавильный завод, затем сереброплавильный завод. Насколько такой подход оправдан?

- Действительно, большинство старинных средневековых городов на Руси и в Сибири образовывались так. В Сибири практически все старинные города были крепости или остроги: Тобольск, Томск, Иркутск, Красноярск, Бийск, важна была их военная функция. А у Барнаула была промышленная функция. И этим он напоминает уральские города: Екатеринбург, Нижний Тагил, которые формировались вокруг заводов. Особняком здесь стоит Новосибирск, дореволюционный Николаевск. Его становление связано с постройкой Сибирской железной дороги.

- Не могу не спросить еще об одном историческом подходе. Поскольку спустя десятилетия меняются взгляды на датировку, на основание города, может быть, какие-то подвижки произошли в науке и относительно топонима "Барнаул"?

- В самом названии звучит что-то тюркское -  аул. В 19 веке Сперанский, когда был генерал-губернатором Западной Сибири, ехал в Барнаул и писал дочери: "Я еду в город с названием, труднопроизносимым для русского человека". Более всего мне нравится версия историка Алексея Уманского, он предлагает их две. Во-первых, название города происходит от названия реки, давшей название и заводу. С телеутского языка – это "боранаул", что в переводе означает "мутная река". А с монгольского – бороноур – "волчье озеро".  Большинство сибирских рек носят названия местных народов, а потом они дали названия городам: Тобольск от Тобола, Томск от Томи, Иркутск от Иркута, Бийск от Бии.

- Как быть тогда со статусом города? Знаю, что это страница истории вызывает немало вопросов. Подробнее хотелось бы узнать, когда Барнаул был признан городом.

- История эта запутанная и интересная. Если при присвоении крепости статуса города выходит правительственный указ, то по Барнаулу такого приказа, сколько не искали, так и не нашли. Самая ранняя дата — 1771 год, когда построили Петропавловский собор, ныне разрушенный, стоявший на площади Свободы. Подробно этим вопросом занималась Татьяна Соболева, которая говорит, что фактически Барнаул стал городом в 80-х годах 18 века.  Законодательно же это было закреплено в 1806 году. Герб был получен значительно позже — в 1846 году. Барнаул был к тому же не просто город, а горный город. То есть он имел устав горного города, так как здесь стоял горный батальон, а большая часть населения была связана с горным производством.

- Насколько часты были явления, когда статус города предшествовал появлению официального герба?

- По моему мнению, гербы давались именно городам, иногда посадам – промежуточным образованиям между деревней и городом. И выдавались они именно при учреждении, то есть учреждался город и тут же ему давался герб.

- В последнее время становится модным сравнивать историческую часть города с Санкт-Петербургом. Впрочем, ранее город знал и другое именование – "Сибирские Афины". Поясните, откуда оно появилось и почему позже перешло к Томску?

- На мой взгляд, Барнаулу больше подходит определение "уголок Петербурга", именно так назвал наш город публицист и писатель Небольсин. Центральная часть города – это Демидовская площадь, Петропавловская улица и еще несколько центральных улиц имели черты столичной архитектуры в стиле классицизма. В центральной части много строили такие архитекторы, как Молчанов, Яков-Попов (ученик Росси – известного петербургского архитектора). Дух Петербурга напоминает не только архитектура, но и состав жителей. В большинстве сибирских городов жителями были мещане с небольшой прослойкой купцов. В Барнауле же большинство жителей были связаны с горным производством, в том числе прослойка горных инженеров, получивших образование в Петербурге. Они ходили в эффектных мундирах горных офицеров, которых нельзя было не заметить на улице. Также важна и культурная сторона: Барнаул гордится первым музеем, первой метеостанцией, технической библиотекой, горным училищем, аптекой. Барнаул во многом был первым в Сибири. И путешественники, проехав типично купеческие города наподобие Тюмени, бывали приятно удивлены культурной атмосферой Барнаула.

В определение "Сибирские Афины", данное Семеновым-Тян-Шанским, видимо вкладывался такой же смысл. К Томску честь так называться перешла после открытия в нем университета. Это был первый университет не только в Сибири, но и всей Азиатской России. Ни в Средней Азии, ни на Урале, ни в Сибири до этого самостоятельных, неприсоединенных университетов не было.

- Валерий Анатольевич, какие еще события привлекают ученых в более поздней истории Барнаула? Можете подробнее остановиться на ключевых событиях в жизни города 18-20 веков?

- Историки, занимающиеся изучением какого-либо города, должны интересоваться всеми его периодами от возникновения до современности. Переломных моментов очень много: это и переход завода в руки императоров, прежде всего, Елизаветы Петровны в 1747 году. Далее отмена крепостного права в 1861 году, после которого заводы вступили в полосу кризиса, в 1893 году сереброплавильный завод был закрыт и на первое время выходит торговля.  Это и годы первой мировой войны, к тому же в 1915 году в Барнаул дошла железная дорога, которая  определяла транспортную ситуацию и повлияла в дальнейшем на экономику.  Это, конечно, учреждение Алтайского края в 1937 году, когда Барнаул становится краевым центром, что влияло на его развитие. Это и Великая Отечественная Война, когда, с одной стороны, ушло на фронт очень много людей, а с другой, — сюда были эвакуированы многие промышленные заводы и ВУЗы, и культурные учреждения, которые дали мощный толчок развития городу. Это и освоение целины, во время которой возникли новые заводы, например, комбайно-сборочный, впоследствии Моторный. Это те ключевые вехи, которые влияли либо на замедление, либо на ускорение развития города.

- Вы еще не упомянули пожар 1917 года. Можно ли это также считать поворотным моментом в истории города? И расскажите нам о версиях возникновения пожара.

- Это просто несчастный случай, произошедший 2 мая 1917 года. Пожар никак не связан с революционными событиями. Был очень жаркий день и сильный ветер. Огонь с одной усадьбы перекинулся на другую и пошел гулять по центральной части города. Средства, которые в то время имелись у пожарной части,  были совершенно не в состоянии остановить этот жуткий пожар, уничтоживший 57 кварталов. Затем на это событие наложились две революции. И в 1920-е годы Барнаул просто "зализывал раны", восстанавливал легкую промышленность, большие заводы в то время не строились. Кроме того, Барнаул теряет статус губернского города. Но в 30-е годы происходит строительство Меланжевого комбината и строительство жилплощадки, нового современного микрорайона,  это и подтолкнуло Барнаул к новому развитию.

- Всегда интересовал вопрос гражданской войны на Алтае. Можно ли говорить, что здесь был один из главных очагов противостояния белых и красных?

- На самом деле, во время гражданской войны не было каких-то тихих уголков. На территории самого Барнаула крупных боев не было. Но надо помнить, что Алтайский край – это аграрный регион, поэтому основные события разворачивались при участии крестьянства. Сейчас уже открыто говорят не только о "белом терроре", о нем говорили всегда, но и о "красном терроре". Также имели место такие негативные явления как самосуд в среде крестьянства. Ощутив вакуум власти, крестьяне сами стали решать, что делать. Казнить без суда и следствия могли и за мелкое воровство, и просто из мести. Сейчас поднимаются архивы и дают возможность для изучения белых пятен гражданской войны, которых большое множество.

- Летом 2017 года во время работ на теплотрассе близ площади Свободы были обнаружены останки людей.  Следствие установило, что это захоронение 18 века – очевидно петропавловского кладбища, находившегося при одноименном соборе. Доподлинно известно, что там были захоронены изобретатель Иван Ползунов и начальник Колывано-Воскресенских заводов Андреас Беэр. Стоит ли на ваш взгляд проводить  дальнейшие археологические работы, и возможно ли спустя почти 250 лет доподлинно установить могилу Ивана Ползунова?

- В идеале это было бы хорошо, найти могилу изобретателя паровой машины. Но в реальности я не вижу для этого возможности. Мы же не можем раскопать всю старую часть города, снять дорожное покрытие, где-то и вовсе уже построены дома. То есть, я не думаю, что кто-то реально будет этим заниматься.

- Известно, что церковь планирует восстанавливать Петропавловский собор. Возможно,  этот вопрос вновь будет поднят.

- Изначально Петропавловский собор был деревянным, а затем каменным. Так вот кладбище находилось при деревянном, и надо найти схемы захоронения, куда оно уходило. К тому же останки были найдены не в сквере, а под тротуаром, под проезжей частью. И этот вопрос требует изучения.

- Никак не дает покоя исследование Юрия Булыгина, называвшего деревни, существовавшие на  территории современного Барнаула в 20-е годы 18 века – Усть-Барнаульская, Верх-Барнаульская и Ересная. Осталось ли что-то сейчас от этих поселений хотя бы на уровне топонимов?

- Ерестная, разумеется, осталась и сейчас на Кордоне в сторону Оби. Усть-Барнаульская, Верх-Барнаульская исчезли, и обнаружить их не представляется возможным.  Город динамично развивался и столь уже велик культурный слой, что даже раскопки не принесут результата. Это были поселения старше города, заселенные не демидовскими людьми.

- Какие еще события в истории Барнаула носят тенденциозный характер и не подтверждены фактами?

- Не знаю больше таких событий. История города уже достаточно изучена. Спорные моменты – это дата основания Барнаула и присвоение статуса города. Именно эти обстоятельства могут стимулировать молодых ученых на поиски.

Читайте также: Барнаульские историки: белые пятна в биографии города еще есть

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

5.01.2018 08:24
- гость -

Заселенные не Демидовскими людьми поселения, действительно более ранние. А документы, как обычно, сгорели...и конечно тут была степь голимая в доромановские времена

0  0
5.01.2018 09:04
Люблю Барнаул

Барнаул лучше Санкт-Птербурга. Барнаул очень красивый город и удобны для жизни. Барнаул это Швейцария Сибири, где пенсионеры из других регионов покупают квартиры и наслаждаются жизнью. В Барнауле очень много культурной жизни. В Барнауле приветливые люди и вежливые, чего нет в Санкт-Петербурге. Люблю Барнаул.

0  0
5.01.2018 09:32
Сторонний взг

Наши предки строили городища на реках, чтобы при бездорожье можно было сплавляться в другие поселения, озера тут ни при чем. Мутными реки в те времена врятли были, это их за последние 100 лет загадили.

0  0
5.01.2018 09:52
- гость -

Только не Николаевск, а Новониколаевск

0  0
5.01.2018 10:27
- гость -

09.04 вы наверно сильно перепили,Барнаул это дыра

0  0
5.01.2018 10:49
- гость -

"в эффектных мундирах"?

0  0
5.01.2018 11:40
Foxie

Конечно, эффектных - шились из дорого сукна, строго по фигуре, элегантно оформлены золотым/серебряным шитьём в зависимости от ранга, сравните с купцами и мещанами в бесформенных зипунах и куколях.

0  0
5.01.2018 11:54
- гость -

9:32
Барнаулка мутна на всем протяжении.
По карте ее верхнее русло наверно самое экологически чистое.
Ловил рыбу в 40 км от города, следы человека есть, но не критичные.
Грязь цивилизации ее наполняет ближе к Барнаулу, особенно на Булыгино (Кирова).
На набережную туркластера вытекает уже практически коллектор нечистот заводов и нескольких районов города (ручей с голубой водой выше Лебяжки, городской приток - р.Пивоварка)

0  0
5.01.2018 12:45
Кот.Без сапог.

Всем аленям, блеющим про "каторжный край", необходимо прочитать.

0  0
5.01.2018 14:40
- гость -

Спасибо за интервью! Наконец-то в прессе появился достойный собеседник, настоящий ученый. А то все ссылки давали на какую-то невнятную Демчик. Желаю редакции и дальше не вестись на должности, а обращаться за комментарием к настоящим большим историкам, кои у нас, слава Богу, еще есть.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< январь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
19:30
Дети, автобус которых сгорел в Петербурге, приедут в Барнаул 13 января 0
18:57
Владимир Мединский заявил, что ему не нравится рэпер Гнойный из-за прозвища 0
18:14
Две женщины пострадали из-за столкновения автобуса и трамвая в Барнауле 0
17:54
Несколько машин столкнулось на улице Малахова в Барнауле. Есть пострадавшие 0
17:13
Сотрудники МЧС прокомментировали пожар, случившийся в "сауне" на Булыгино 1
16:59
Около 40 рейсов были задержаны или отменены в московских аэропортах 0
16:22
Эксперты рассказали, какие служащие потеряют в 2018 году работу 2
15:52
31 января барнаульцы увидят первое в наступившем году лунное затмение 0
15:14
Сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина стартовал в России 46
14:51
Новосибирцы представили короткометражку, снятую по "Властелину колец" 0
14:07
Барнаульцы выложили в сеть фото горящей на Булыгино сауны 2
13:49
Скончался депутат прошлых созывов Барнаульской гордумы Валерий Гладышев 9
13:08
Автомобиль в Барнауле вынесло на трамвайные рельсы на улице Малахова 3
12:46
Милонов предложил убрать алкоголь с самых видных мест в магазинах 21
12:05
Виталий Мутко официально ушел из состава наблюдательного совета ЧМ-2018 5
11:49
Сильные морозы сковали льдом фонтан в одном из парков штата Джорджия 2
11:09
Дирекция Каннского фестиваля назвала имя нового председателя жюри 1
10:53
Традиции, суеверия и правила: что можно, а что нельзя делать на Рождество 1
10:05
Если останутся силы: планируем культурную программу на первые числа января 0
09:45
Стала известно, когда появится последний сезон сериала "Игра престолов" 1
09:16
Как барнаульцы проводят новогодние праздники и что публикуют в соцсетях 0
08:52
Каким стал Барнаульский туркластер в прошлом году и что его ждет в 2018 75
08:16
Утка в малине и сырный венок: что еще стоит подать на рождественский стол? 1
08:05
Лолита посетит Барнаул с концертом и выступит на лучшей площадке города 25
07:50
Какое Рождество без кутьи и узвара: готовим традиционные праздничные блюда 11
07:34
"Раз в крещенский вечерок девушки гадали...": рассказываем, как надо гадать 24
07:22
Со смыслом и с душой: что принято дарить на Рождество 1
07:15
Представитель российкой тяжелой музыки, группа STIGMATA выступит в Барнауле 3
07:03
В истории Барнаула осталось 2 спорных эпизода: доктор наук о прошлом города 10
06:48
Большой концерт музыканта Макса Коржа пройдет в Барнауле 0
06:32
Что такое Сочельник и как принято его праздновать 0
06:23
Какие подарки можно преподнести на Рождество 0
06:19
Как празднуют Рождество православные христиане? 15
06:01
Мороз и гололед: прогноз погоды в Алтайском крае на 5 января 0
22:11
Жительница Алтая обратилась в полицию после угрозы мужа убить ее 0
21:19
Перевозивший детей из Барнаула пассажирский автобус сгорел в Петербурге 1
21:09
Очевидцы сообщили о серьезной аварии на Чуйском тракте 0
20:24
Бийчанин выставил на продажу антикварные часы из Франции за 65 тысяч рублей 7
19:59
В МИД Украины назвали поездку в Россию "билетом в один конец" 8
19:29
Коттедж с прудом и водопадом продают за 35 миллионов рублей в Барнауле 16
18:48
Новая скандальная песня Пугачевой попала в топ-10 iTunes 0
18:22
Житель Алтайского поселка ограбил местную библиотеку 0
17:51
Названы несколько причин пожара на обувной фабрике в Новосибирской области 1
17:28
Морозы до -34 градусов ждут жителей Алтайского края 5 января 0
16:58
СМИ: северокорейская ракета в 2017 году упала на местный населенный пункт 1
16:29
Россиянка Куницкая дебютирует в UFC в феврале 0
15:59
Появились подробности аварии с перевернувшейся на крышу машиной в Барнауле 0
15:30
Уголовное дело из-за гибели рабочих возбудили после пожара на фабрике в НСО 0
14:59
Двое военных погибли при обстреле авиабазы Хмеймим в Сирии боевиками 22
14:28
Один человек погиб при столкновении Ford и грузовика под Новосибирском 1

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.