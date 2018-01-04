Фото: ГУ МВД России по НСО
28-летний мужчина погиб в результате столкновения двух автомобилей под Новосибирском. Об этом в четверг, 4 января, пишет "НДН.Инфо" со ссылкой на областное управление МВД.
Уточняется, что ДТП произошло накануне, 3 января, днем на 18 километре трассы "Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий". 27-летняя женщина, находившаяся за рулем машины Ford Focus, ехала в сторону Новосибирска.
В какой-то момент женщина не справилась с управлением и выехала на "встречку", где легковушка столкнулась с грузовиком Hyundai.
В результате аварии от полученных травм пассажир Ford скончался на месте происшествия. Водителя легковушки с травмами разной степени тяжести госпитализировали в больницу.
Обстоятельства аварии сейчас выясняются.
Комментарии
Вот поэтому я свою,теперь уже бабушку, сколько она не просила, на права так и не выучил- может поэтому ещё жив!