Фото: regnum.ru
Двое военных погибли в результате минометного обстрела боевиками аэродрома "Хмеймим" в Сирии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
В сообщении уточняется, что мобильная диверсионная группа боевиков провела внезапный минометный обстрел вечером 31 декабря минувшего года.
Отмечается, что сейчас сирийские органы безопасности разыскивают и уничтожают причастных к атаке боевиков, а также проводят мероприятия "по усилению режима охраны прилегающей к авиабазе территории".
Также в оборонном ведомстве назвали фейком данные об уничтожении исламистами семи самолетов, которые находятся на базе.
Комментарии
Оперативно Минобороны работает - и недели не прошло, а информацию уже выдали!
Для семей было бы лучше чтобы сгорело семь самолётов.
вот вам и пруха для сомневающихся в 08:28
Про семь самолётов - фейк, потому что один сгорел не полностью, так что можно сказать - шесть?
Нашему минобороны верить нельзя, потому что все их официальные заявления делаются не из понятия достоверности, а понятия тактической и стратегической целесообразности.
Хорошо, что наш мирный труд защищают на дальних подступах, как нам говорят по российскому ТВ. На наши самолеты очень сложно напасть так как нас охраняют наши сирийские братья за свободу которых наши российские герои борются. Все это вранье, тем более что все паразиты воюющие против законного сирийского правительства, которому мы интернационально помогаем удрапали от нашей мощи по кустам.
Это фейк. Самолёты не сгорели, а были созданы и двое не погибли, а были рождены.
потому мы и имеем правителей, которые всем не довольны...
что нашу землю топчат такие люди как 4.01.2018 16:11
Правильно, рвите на себе волосы и кайтесь перед хохлами и прибалтами, раз не умеете любить родину
4.01.2018 17:33
- гость ---------------------------Завязывай со стекломоем убогий.
17.54 тю-тю
Толькко в твою голову могло придти такое д...мо
в то время, когда американская ПВО сбивает мины лазером(ролик есть на ютубе), наши заявили, что даже не видят мины на радарах, да и сбивать нечем
Да это долгое молчание само за себя все говорит.
4.01.2018 17:58
- гость - ---------------------------Чем кормят, то и приходит.
в то время, когда американская ПВО сбивает мины лазером(ролик есть на ютубе),
видели мы их ролики. они и землю уже раз с полсотни спасли от катастрофы.
Самое обидное для МОРФа - сейчас и штаб ИГИЛ в отместку не разбомбишь. ИГИЛ кончился.
4.01.2018 18:22 к сожалению, у нас и роликов-то нет. наши ролики - это их ролики и скриншоты игр
4.01.2018 19:00
- гость -
балаболка краев невидящая..