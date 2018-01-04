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Уголовное дело из-за гибели рабочих возбудили после пожара на фабрике в НСО

, ИА "Амител"
В результате ЧП погибли десять человек

Фото: msk.mr7.ru

Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбуждено по факту гибели рабочих в пожаре на обувной фабрике в Новосибирской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления СКР.

По словам собеседника агентства, число жертв еще будет устанавливаться, на месте работают следователи.

В администрации Искитимского района заявили, что фабрика работала без нарушений. "У администрации района не было претензий к работе фабрики", — сказали в администрации, отметив, что серьезных нарушений со стороны фабрики не наблюдалось.

Там добавили, что в администрации знали, что на фабрике были иностранцы. При этом собеседник затруднился ответить, находятся ли они в России легально.

Агентство напоминает, что пожар разгорелся в четверг, 4 января, в ангаре в поселке Чернореченский Искитимского района Новосибирской области. Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что речь, предварительно, идет о десяти погибших.

В ГУ МЧС по области уточнили, что в здании загорелись материалы, предназначенные для производства обуви, а также готовая продукция.

В пресс-службе ГУ МВД России по НСО добавили, что сейчас сотрудниками ГИБДД перекрыли движение с целью обеспечения беспрепятсвеннного проезда автомобилей экстренных служб, а также выставили оцепление сотрудников полиции на подходе к объекту возгорания. С целью недопущения чрезвычайных ситуаций стражи порядка не допускают граждан на близкое расстояние к объекту возгорания.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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