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Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбуждено по факту гибели рабочих в пожаре на обувной фабрике в Новосибирской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления СКР.
По словам собеседника агентства, число жертв еще будет устанавливаться, на месте работают следователи.
В администрации Искитимского района заявили, что фабрика работала без нарушений. "У администрации района не было претензий к работе фабрики", — сказали в администрации, отметив, что серьезных нарушений со стороны фабрики не наблюдалось.
Там добавили, что в администрации знали, что на фабрике были иностранцы. При этом собеседник затруднился ответить, находятся ли они в России легально.
Агентство напоминает, что пожар разгорелся в четверг, 4 января, в ангаре в поселке Чернореченский Искитимского района Новосибирской области. Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что речь, предварительно, идет о десяти погибших.
В ГУ МЧС по области уточнили, что в здании загорелись материалы, предназначенные для производства обуви, а также готовая продукция.
В пресс-службе ГУ МВД России по НСО добавили, что сейчас сотрудниками ГИБДД перекрыли движение с целью обеспечения беспрепятсвеннного проезда автомобилей экстренных служб, а также выставили оцепление сотрудников полиции на подходе к объекту возгорания. С целью недопущения чрезвычайных ситуаций стражи порядка не допускают граждан на близкое расстояние к объекту возгорания.
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