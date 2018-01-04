Фото: vk.com/barneos22
Отделение пропаганды ГИБДД Барнаула поделилось подробностями аварии с участием автомобиля Honda Civic.
Уточняется, что ДТП произошло в четверг, 4 января, в 4:20 на проспекте Калинина, в районе дома №7. Прибывшие на место стражи порядка установили, что 30-летний мужчина, находившийся за рулем иномарки, во время движения не справился с управлением и наехал на бетонную тумбу, после чего машина опрокинулась.
Водитель получил телесные травмы, его госпитализировали в краевую больницу, где пострадавшему была оказана медпомощь.
По факту произошедшего полицейские проводят проверку.
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