Фото: boxing-mma.com
Российский боец ММА Яна Куницкая подписала контракт с UFC. Спортсменка дебютирует в феврале в США, пишет ТАСС со ссылкой на менеджера россиянки Ризвана Магомедова.
"Куницкая стала бойцом UFC, она дебютирует 24 февраля против Сары Макмэн", — цитирует его слова агентство.
Куницкая — чемпионка РФ по тайскому боксу и тхэквондо, чемпионка мира по грэпплингу. Россиянка занимается ММА с 18 лет, а также становилась чемпионкой организаций Bushido и Invicta.
Всего на счету Куницкой десять побед и три поражения в ММА. В активе американки 11 побед и четыре поражения.
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