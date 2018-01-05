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Морозную погоду без осадков прогнозируют синоптики в Алтайском крае в пятницу, 5 января.
По данным регионального Гидрометцентра, местами в этот день возможна изморозь, туман, на дорогах гололедица.
Минувшей ночью температура опускалась до -34 градусов. Днем по краю ожидается -18…-23 градуса, местами в южных районах -12…-17 градусов. Ветер будет переменный, 1-6 метров в секунду.
В Барнауле также без осадков, изморозь, утром возможен туман, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице -18…-20 градусов. Ветер переменный, 1-6 метров в секунду.
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