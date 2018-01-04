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Ракетный запуск КНДР 28 апреля 2017 года завершился падением баллистической ракеты средней дальности "Хвасон-12" в одном из районов местного города Токчхон (провинция Пхёнан-Намдо). Соответствующее заявление сделало международное интернет-издание The Diplomat, пишет в четверг, 4 января, ТАСС.
Издание ссылается на американский правительственный источник и собственный анализ снимков, которые сделаны при помощи коммерческих спутников. По данным издания, ракета рухнула на территории промышленного комплекса, вызвав серьезные разрушения. Официально данную информацию военные какой-либо из стран не подтвердили.
Агентство напоминает, что в минувшем году Северная Корея проводила множество ракетных испытаний, включая запуск "Хвасон-12".
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