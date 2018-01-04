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Туман и морозы ждут жителей Алтайского края в пятницу, 5 января. Об этом свидетельствуют данные регионального гидрометцентра.
Так, согласно прогнозу синоптиков, в течение всех суток в крае не будет осадков, местами возможна изморозь, туман, а на дорогах гололедица. Ночью столбик термометра опустится до -29...-34 градусов, в отдельных районах до -22...-27 градусов. Днем воздух прогреется до -18...-23, а в южных районах местами будет от 12 до 17 градусов ниже нуля.
В Барнауле также в течение всех суток не будет осадков, возможна изморозь и гололедица. В темное время суток и утром ожидается туман. Ночью за окном будет от 29 до 31 градуса мороза, а днем — от 18 до 20.
Ветер в этот день будет дуть переменный, 1-6 метров в секунду.
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