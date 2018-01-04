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В прокуратуре Новосибирской области, а также региональном главке МЧС РФ назвали возможные причины пожара на складе в поселке Чернореченский, в результате которого погибли десять человек. Об этом пишет ТАСС.
Так, в сообщении прокуратуры говорится, что пожар мог произойти из-за замыкания электропроводки.
Кроме этого, ведомство проведет проверку миграционного законодательства по факту пожара, поскольку погибшие, вероятно, являются иностранцами.
"В ходе проверки будет дана принципиальная оценка законности и полноты действий ответственных должностных лиц — государственных и муниципальных служащих", — цитирует агентство сообщение прокуратуры.
В МЧС пожар связывают с возможным неосторожным обращением с огнем. Уточняется, что "на месте пожара работает следственно-оперативная группа. Дознаватели устанавливают причину трагедии".
Агентство отмечает, что в экстренных службах ранее заявили, что среди погибших большинство — граждане Китая, также жертвами пожара стали двое граждан Киргизии.
"Все они работали на обувном производстве и на складе. Когда начался пожар, они пытались тушить его своими силами, но отравились едкими продуктами горения и не смогли выйти", — цитирует агентство источник.
Общая площадь пожара составила две тысячи квадратных метров.
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